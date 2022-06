Circuit Gilles Villeneuve di Montréal, a tre anni dell'ultima volta, è la nuova applicazione della direttiva tecnica per contrastare il fenomeno del porpoising e salvaguardare la salute dei piloti (sobbalzi è diventato tema discusso un po' da tutti, anche fuori dai confini del mondo della Formula 1. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di un Lewis Hamilton dolorante alla schiena dopo il anti-saltellamento che saranno subito in vigore già dal La FIA entra in pista! La novità tecnica di questo week end, quello del ritorno aldi Montréal, a tre anni dell'ultima volta, è la nuova applicazione della direttiva tecnica per contrastare il fenomeno dele salvaguardare la salute dei piloti ( ma che cos'è il porpoising? ). Negli ultimi giorni, infatti, la questione deiè diventato tema discusso un po' da tutti, anche fuori dai confini del mondo della Formula 1. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di undolorante alla schiena dopo il GP di Baku dove, lungo il rettilineo, si sono toccate vette importanti che non possono essere più trascurate. La Federazione ha imposto due nuovo regoleche saranno subito in vigore già dal GP del Canada

Limite di saltellamento: cosa devono fare i piloti?

Già dalle prove libere, i piloti sono tenuti a comunicare in tempo reale ai tecnici della Federazione la quantità di sobbalzi sul rettilineo. Ma come conteggiarli? L'operazione sarà possibile grazie alle centraline che vengono già utilizzate per trasmettere le informazioni alla FIA. Queste centraline sono dotate di uno speciale accelerometro in grado di calcolare tutte le oscillazioni verticali avute dalla vettura. I dati raccolti, a quel punto, saranno analizzati e usati, attraverso una formula matematica, per fissare un limite al saltellamento di ciascuna vettura. Limite che i vari team non potranno oltrepassare in gara, con questa cifra che verrà comunicata a tutti prima dell'inizio delle prove libere 3. Non solo, nell'ultima sessione del week end, tutte le squadre saranno obbligate a percorrere tre giri veloci consecutivi senza l'uso del DRS in modo da provare alla FIA che non ci siano team che superino il limite consentito.

Occhio alle squalifiche: cosa rischiano i piloti?

Nel caso qualcuno superi il limite stabilito dalla FIA, attraverso la formula matematica, scatterà poi una squalifica per l'auto che si sarà macchiata di questa violazione. Inoltre, la FIA potrà anche stabilire un aumento dell'altezza da terra di 10 millimetri al posteriore della vettura per tutti i piloti che non siano riusciti a rispettare il limite nel corso delle prove libere 3. E attenzione a bluffare. C'è chi potrebbe anche andare 'piano' nei tre giri veloci consecutivi, senza DRS, apposta per alterare i valori. Chi sarà beccato, sarà comunque obbligato a ripetere il test una seconda volta.

