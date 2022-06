Un impeccabile Max Verstappen si prende la pole position del Gp del Canada a Montreal, 9^ prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Qualifica scoppiettante, caratterizzata da pioggia e pista bagnata nelle prime due sessioni e asfalto che è andato progressivamente asciugandosi nella decisiva Q3. Ruggito del vecchio leone per Fernando Alonso, che col 2° tempo si prende la prima fila di fianco al campione del Mondo in carica., e per Lewis Hamilton, 4° con la scorbutica Mercedes. Carlos Sainz deve accontentarsi del 3° posto, l'altra Ferrari di Charles Leclerc ha disputato solo la Q1 per prendersi la posizione sull'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda, retrocesso in fondo alla griglia al pari del ferrarista. Perez, fuori in Q2 con l'altra Red Bull per un lungo in curva 3, partirà 13°. bene le Haas, entrambe in top ten, prima volta in Q3 per il cinese dell'Alfa Romeo Zhou, 10° in griglia.

Fernando Alonso in prima fila a Montreal. Credit Foto Getty Images

Ad

GRIGLIA DI PARTENZA

GP Canada Arriva anche il quarto motore per Leclerc: partirà in fondo 6 ORE FA

Max Verstappen Red Bull 1:21:299 Fernando Alonso Alpine +0:722 Carlos Sainz Ferrari +0:797 Lewis Hamilton Mercedes +1:592 Kevin Magnussen Haas +1:661 Mick Schumacher Haas +2:057 Esteban Ocon Alpine +2:230 George Russell Mercedes +2:258 Daniel Ricciardo McLaren +2:450 Guanyu Zhou Alfa Romeo +2:731

MOMENTI CHIAVE

Q1 - Pioggia battente e pista abbondantemente bagnata, si gira con tanta benzina su gomme full wet, ma l'aderenza è minima e l'errore sempre dietro l'angolo un po' per tutti. Verstappen chiude davanti ad Alonso e poi alle due Ferrari, la tagliola fa due vittime inaspettate in Gasly e Vettel, che era stato velocissimo in FP3 in condizioni simili. Perez fatica e si salva con un affannoso 12° tempo. Leclerc chiude davanti a Tsunoda e si 'guadagna' la 19sima posizione in griglia dopo la retrocessione di entrambi per cambio di motore.

Q2 - La pioggia cala d'intensità, l'aderenza migliora e si passa su gomme intermedie. Sergio Perez cade in errore con un 'lungo' in curva 3 che porta la sua Red Bull ad appoggiarsi robustamente alle barriere e a chiudere le qualifiche. Il messicano partirà 13°. Fuori anche Norris, bloccato da problemi elettrici, Verstappen ancora il più veloce.

Pérez contro le protezioni durante le qualifiche del GP del Canada - foto credit: twitter.com/F1 Credit Foto From Official Website

Q3 - Smette di piovere, e col vento la pista si asciuga velocemente sui tratti più veloci, mentre resta bagnata nelle prime due curve. Verstappen alza l'asticella e abbatte i tempi giro dopo giro, negli ultimi minuti George Russell prova, unico in pista, l'azzardo di montare gomme slick, andando però in testacoda proprio in curva 2. Verstappen stacca tutti, Alonso e Hamilton si prendono la 2° e la 4^ piazza con la zampata finale, mentre Sainz chiude 3° a sette decimi dalla Red Bull.

I TOP

Max Verstappen (Red Bull) - Una spanna su tutti in tutte e tre le sessioni, dando sempre l'impressione di avere la pole in tasca. Pronto a prendere il largo.

Fernando Alonso (Alpine) - Veloce venerdì sull'asciutto, velocissimo nella mattinata canadese in FP3 sul bagnato, in prima fila al termine delle caotiche qualifiche. Un week end d'altri tempi con la promessa di attaccare Verstappen al via. Orgoglio puro.

Magnussen/Schumacher (Haas) - Molto bene la coppia della Haas, che si prende l'intera terza fila del Gp. Ossigeno fondamentale per Mick Schumacher, chiamato al riscatto dopo le delusioni (e i danni) delle ultime settimane. Ma il compagno gli è comunque ancora una volta davanti.

I FLOP

Sergio Perez (Red Bull) - Sbaglia nel momento in cui l'unica cosa da fare era evitare il minimo errore. e regala a Leclerc un'insperata carota per la gara di domani. Buon per Red Bull che Verstappen sembra avere le armi per giocarsela a da solo.

Carlos Sainz (Ferrari) - A lasciare il segno, oltre all'essersi messo in uno scomodissimo sandwich fra Alonso e Hamilton, i distacchi rimediati da Verstappen in ogni tentativo della Q3. C'è da sperare che abbia scelto un assetto per la gara asciutta sulla sua Ferrari.

Sebastian Vettel (Aston Martin) - Qualcosa è evidentemente accaduto all'Aston Martin, crollata nel passaggio dal bagnato delle FP3 al bagnatissimo delle qualifiche, ma vedere Seb fuori in Q1 dopo il secondo crono della mattinata fa effetto.

La prima di Hamilton, numeri e curiosità: il GP del Canada in 2'

GP Canada Verstappen contro Hamilton sul porpoising: "Perché cambiare durante la stagione?" UN GIORNO FA