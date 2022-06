Gilles Villeneuve di Montréal a tre anni di distanza dall’ultima volta, con il GP annullato negli ultimi due anni causa covid. Per ora tutti abbottonati, anche se le Red Bull e, specialmente Verstappen, hanno dimostrato di avere qualcosa in più su questa pista. Non male la prestazione di Sainz, comunque, con lo spagnolo a 246 millesimi dal Leclerc. Cambiata sostituire anche il turbo che avrebbe comportato Si torna aldi Montréal a tre anni di distanza dall’ultima volta, con il GP annullato negli ultimi due anni causa covid. Per ora tutti abbottonati, anche se lee, specialmente, hanno dimostrato di avere qualcosa in più su questa pista. Non male la prestazione di, comunque, con lo spagnolo a 246 millesimi dal leader del Mondiale . C'è qualcosa da sistemare invece sulla vettura di. Cambiata la power unit dopo il ritiro di Baku , il monegasco ha tirato un sospiro di sollievo non essendo costretto ache avrebbe comportato una penalizzazione in griglia . Leclerc, però, deve ancora trovare l'assetto ideale per la sua vettura e ha lamentato un problema di degrado gomme per tutta la durata delle sue prove.

I migliori tempi delle FP1

Piloti Tempi 1. Max Verstappen 1'15''158 2. Carlos Sainz +0''246 3. Fernando Alonso +0''373 4. Sergio Pérez +0''461 5. Charles Leclerc +0''508 6. George Russell +0''664 7. Lance Stroll +0''719 8. Lewis Hamilton +0''719 9. Sebastian Vettel +0''833 10. Daniel Ricciardo +0''925

Nella prima fase, si fanno vedere subito le Red Bull con Verstappen e Pérez a dare prova del potenziale delle loro vetture. Le Ferrari restano distanti addirittura 7-8 decimi dai rivali, salvo poi riprendersi con Sainz nella seconda parte delle prove libere 1. I due team hanno lavorato molto diversamente: la Ferrari ha cercato di svariare con le mescole (soft per Leclerc e medium per Sainz), mentre le Red Bull hanno usato entrambe la mescola media. Di Time Attack ce n'erano pochi e a quel punto ha piazzato la stoccata Verstappen fermando il crono in 1'15''158, pur lamentando un problema di clipping sulla sua vettura. Come detto, è Sainz a farsi vedere di più tra le Ferrari e lo spagnolo ha chiuso col 2° tempo a 246 millesimi dal leader del Mondiale.

Grande prestazione di Fernando Alonso che ha realizzato il 3° miglior tempo a 373 millesimi da Verstappen. Poi ancora una Red Bull con Sergio Perez (+0''461). Solo 5° Leclerc (0''508), anche se la prima sensazione è che il pilota monegasco non abbia cercato la prestazione 'pura', puntando prima a trovare l'assetto giusto per il week end. Il ferrarista ha inoltre lamentato un problema di degrado ai pneumatici posteriori.

Il primo pilota Mercedes è stato Russell che 'vince' di nuovo il derby interno con Hamilton trovando il 6° miglior tempo. Chiudono la top 10 Vettel e Ricciardo.

