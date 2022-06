Lewis Hamilton non ha troppi motivi per sorridere dopo aver concluso al tredicesimo posto la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada , nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota sette volte campione del mondo ha sofferto con una W13 lontana dai migliori, confermando le difficoltà di questa stagione. Il pilota britannico si è fermato ad un 1'15"421 con un distacco di 1"294 nei confronti di Max Verstappen che ha fissato il limite in 1'14"127. Un gap davvero notevole per il portacolori della Mercedes che, inoltre, ha concluso a notevole distanza dal compagno di scuderia George Russell, che ha messo a segno il settimo crono in 1'14"971 a 844 millesimi dalla vetta (per cui 4 decimi di margine rispetto a Hamilton).

Ad

"La macchina sarà così per tutto il campionato"

GP Canada Leclerc ottimista: "Pista divertente, il set-up è migliorato" 2 ORE FA

Il suo commento a Sky Sports UK al termine della giornata sul tracciato del Quebec è davvero amaro: “Sinceramente non è il Canada che mi ricordavo. Come si è visto in queste due prime sessioni, non faccio altro che provare a tenere lontana la macchina dai muretti. Faccio molta fatica perché la vettura è davvero complicata da guidare. Quando affronto un cordolo per esempio, la vettura torna sull’asfalto e prende direzioni diverse. Diciamo che è come barcamenarsi sempre tra saltelli e aderenza, ed è davvero dura da gestire”. Il pilota inglese prosegue nella sua analisi e conferma come la W13 non riesca a trovare il giusto bandolo della matassa, quantomeno dal suo punto di vista: “Mi sembra proprio che la macchina sia questa e lo sarà tutto il campionato. Anzi, in alcuni casi compiamo anche qualche passo indietro. La realtà è questa, non ci rimane altro che rimboccarci le maniche e darci da fare”.

Scintille Vettel-Hamilton, numeri e curiosità: il GP di Baku in 2'

GP Canada Nuova centralina: Leclerc penalizzato di 10 posizioni in griglia 3 ORE FA