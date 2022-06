Dopo aver dilapidato oltre 50 punti in tre gare , con due rotture ed una strategia sbagliata, la Ferrari riparte da Montreal con l'incognita affidabilità. La doppia rottura alla turbina, a Barcellona prima e Baku poi, certifica una fragilità strutturale della F1-75 che non era emersa nelle prime gare, e che ora preoccupa in vista di un prosieguo di stagione serratissimo, come dimostra il back to back Azerbaijan-Canada in soli sette giorni. Mattia Binotto ha detto chiaro che le power unit hanno mostrato una sorta di invecchiamento precoce, trovare soluzioni sul lungo periodo non sarà semplice. L'equilibrio fra prestazioni e affidabilità, specie in una stagione di rivoluzione tecnica come quella in corso, è sempre complicato da trovare. Probabile che, per finire le gare, Maranello debba rinunciare a qualcosa in fatto di prestazioni.

Charles Leclerc e Mattia Binotto a Baku in occasione del GP dell'Azerbaigian di Formula 1 - Mondiale 2022 Credit Foto Getty Images

Il conto salato di una crescita veloce

Il problema, al di fuori dei dettagli tecnici, sembra evidente: la Ferrari ha spinto moltissimo sulle prestazioni, portando in pista una macchina incredibilmente competitiva rispetto alla rossa del 2021. E la power unit, riprogettata quasi completamente in inverno, è stato uno degli elementi portanti della crescita. Veloce, vincente e robusta nelle prime uscite, tremendamente fragile su chilometraggi maggiori e con temperature particolarmente calde. Dopo il salto in avanti della Red Bull, forte di una tangibile cura dimagrante e di un primo step di sviluppo, Maranello ha chuso anche il gap di circa 2-3 decimi emerso a Miami. Ma il conto è stato parecchio salato: per competere alla pari col team anglo-austriaco, la F1-75 ha pagato in affidabilità, mandando in fumo in tre gare un tesoretto che ora balla allegramente nelle tasche di Max Verstappen.

La nuova ala funziona

Dunque ora la Ferrari è prestazionalmente sui livelli della Red Bull: la rossa si trova particolarmente a proprio agio sui tracciati più tecnici, la macchina campione del Mondo in carica riesce ancora a far valere una leggera superiorità velocistica sul dritto, grazie ad un carico verticale che le permette di scaricare parecchio le ali e di sfruttare meglio il DRS. Almeno in questo senso, però, Baku ha dato anche risposte positive anche alla Ferrari. Che in Azerbaijan ha montato per la prima volta la nuova ala a basso carico - provata in precedenza nel filming day di Monza di alcune settimane fa - ottenendone buoni riscontri. Nuova ala che, viste le caratteristiche del tracciato, dovrebbe essere montata anche in Canada.

"Penso che su questi livelli di carico non abbiamo un tale svantaggio da Red Bull, le velocità erano molto simili. Sia con il DRS aperto, nella qualifica, che con il DRS chiuso in gara, la velocità è stata abbastanza buona per essere perlomeno in lotta, tenere dietro Max sul rettilineo e difenderci", ha analizzato Binotto nel dopo gara. "In generale penso che l'ala posteriore stia funzionando come previsto. Lavora in modo simile a quella della Red Bull a simili valori di carico, questo mi dà la fiducia di sapere che quando dovremo usarla potremo farlo senza grandi problemi", riporta motorsport.com.

Rischio penalità in griglia

Ciò detto, il problema dell'affidabilità non può ovviamente essere compreso e risolto nei pochi giorni che dividono la gara azera da quella di Montreal, il che presuppone che in casa Ferrari sia necessario in primis guardare ad arrivare al traguardo. Possibile, se non probabile, una gestione meno estrema e quindi più cauta dell'elettronica, per evitare di spremere una power unit già estrema di suo. Presumibilmente con una mappatura meno audace e più conservativa. In sostanza,un week end in difesa, almeno inizialmente. Leclerc a Montreal monterà un motore nuovo, il terzo, con l'incognita della penalità in griglia se dovesse installare il quarto turbo stagionale.

