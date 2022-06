Charles Leclerc dovrà scontare una penalità di almeno dieci posizioni sulla griglia di partenza del GP del Canada , tappa del Mondiale di Formula 1 che va in scena sul circuito di Montreal. La Ferrari ha infatti deciso di cambiare la centralina sulla monoposto del monegasco e il regolamento parla chiaro: in caso di sostituzione di questo componente il pilota subirà una retrocessione di dieci piazze rispetto al risultato ottenuto in qualifica. Facciamo un esempio: nel caso di conquista della pole-position si scatterà dall’11esima piazzola.

La Scuderia di Maranello ha preso questa decisione in seguito al ritiro per problemi tecnici avuto la scorsa settimana a Baku. Per il momento gli uomini guidati dal team principal Mattia Binotto hanno optato per non montare il quarto turbo, operazione che se effettuata costringerebbe Charles Leclerc a partire dal fondo dello schieramento indipendentemente dal risultato delle qualifiche. Oggi, però, la Ferrari potrebbe agire diversamente e decidere di cambiare tutto in modo da scontare tutte le penalità in un’unica occasione.

Ricordiamo che Charles Leclerc ha usato il terzo motore durante le prove libere (al termine delle quali si è deciso di sostituire la centralina). Si tratta di un propulsore nuovo, senza chilometri all’attivo e che potrebbe essere parzialmente depotenziato dopo quanto successo in Azerbaijan. Ad ogni modo il monegasco ha concluso le prove libere 2 al secondo posto, con appena 81 millesimi di ritardo da Max Verstappen.

