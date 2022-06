Dopo tre anni di assenza la Formula 1 torna a Montreal. Ilcostituisce il nono round di una stagione caratterizzata dal duello Ferrari-Red Bull che appare già giunto ad un crocevia. I problemi di affidabilità e di strategia hanno afflitto la Rossa di Maranello negli ultimi Gran Premi, lasciando pista libera alla scuderia di Milton Keynes. A farne le spese proprio in questa occasione, che va incontro ad una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per la sostituzione della centralina, ed essendo già il terzo elemento usato (di questa componente ne sono ammesse solamente due nell'intera stagione) il monegasco della Ferrari è già certo di non poter scattare dalla prima fila come si è sempre guadagnato per tutta questa prima parte di campionato. Se l'autore delle ultime quattro pole dovrà cercare di limitare i danni, ci proverà l'altro ferrarista, lo spagnolo Carlos Sainz, a conquistare la prima pole position in carriera a discapito del campione del mondo e leader della classifica piloti Max Verstappen e del compagno di squadra Sergio Perez.