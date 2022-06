Max Verstappen vince il Gran Premio del Canada 2022 e conquista il sesto successo stagionale su nove gare disputate. L’olandese della Red Bull, al 26° trionfo della carriera in Formula Uno, ha tagliato il traguardo in prima posizione a Montreal precedendo praticamente in volata la Ferrari di Carlos Sainz grazie ad una difesa straordinario nell’ultimo stint dopo la Safety Car.

Verstappen: "Divertente la lotta con Sainz"

La Safety Car alla fine non ha aiutato. Nel complesso loro erano molto veloci in gara ed è stato molto difficile per me, anche perché Carlos aveva gomme più fresche nel finale. Comunque è stato davvero entusiasmante, ho dato davvero tutto“, dichiara Max a fine gara. “Col DRS è più facile attaccare e vedevo che Carlos spingeva forte. È stato molto divertente. Per fortuna quest’anno siamo molto veloci in rettilineo e questo ci aiuta. La strategia? Avrei voluto attaccare più che difendere, ma alla fine ha funzionato lo stesso“, spiega il campione del mondo in carica.

Grazie all’affermazione odierna, Verstappen vola a +46 in campionato su Sergio Perez (oggi ritirato) e a +49 su Charles Leclerc (5° in rimonta).

Hamilton terzo: "Non abbiamo mollato, devo ringraziare chi lavora notte e giorno in fabbrica"

È un Lewis Hamilton molto contento al termine del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, Lewis ha ottenuto il secondo podio stagionale, giungendo terzo alle spalle dell’olandese Max Verstappen e dello spagnolo Carlos Sainz, rispettivamente su Red Bull e Ferrari. Una prestazione estremamente consistente quella del britannico che sul passo gara è riuscito a esprimere il suo talento, tenendo a bada il compagno di squadra, George Russell, che mai ha potuto attaccarlo e prendersi la sua posizione.

Stiamo lottando tutto l’anno con la macchina e non abbiamo mollato. Gli altri sono più veloci, ma noi stiamo lavorando per combattere con loro. Abbiamo migliorato molto sul passo gara, non mi aspettavo questo podio. È speciale qui perché ho vinto la prima volta nella mia carriera“, le parole a caldo dell’asso nativo di Stevenage.

