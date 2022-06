Max Verstappen conquista la quindicesima pole position della carriera in Formula Uno (raggiungendo Charles Leclerc ) e domani partirà davanti a tutti al via del Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono appuntamento stagionale del Mondiale. L’olandese della Red Bull, alla seconda partenza al palo dell’anno, è stato il migliore in condizioni di pista bagnata precedendo di 6 decimi l’Alpine di Fernando Alonso e di 7 la Ferrari di Carlos Sainz.

Ad

Verstappen: "Pole in condizioni complicate, sono contento"

GP Canada Perez, clamoroso errore in Q2 a Montreal! Il video dell'incidente UN' ORA FA

Non mi aspetto che sia una gara lineare domani. Oggi comunque con condizioni complicate abbiamo mantenuto la calma e non abbiamo commesso errori, prendendo le decisioni giuste in Q2. Sono contento di aver conquistato la pole position, specialmente qui. Siamo tornati a Montreal dopo tanto tempo ed è bellissimo vedere tutti questi fan“, dice il Campione del Mondo in carica. “È una pista che ti da un po’ le sensazioni dei go-kart, con i cordoli, ed è sempre divertente guidare qui. Non vedo l’ora che arrivi domani“, aggiunge Max a proposito del circuito cittadino canadese.

Bilancio agrodolce per la Red Bull nonostante il miglior tempo di Verstappen, a causa dell’incidente in Q2 di Sergio Perez che costringerà il messicano a rimontare dalla settima fila in griglia.

Hamilton, Verstappen, Leclerc: chi guadagna di più? Tutti gli ingaggi

Alonso: "Proverò ad attaccare Verstappen al via"

Straordinario. Fernando Alonso centra una prima fila di platino al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, e fa capire ancora una volta che la sua voglia di correre e stupire sia immutata. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, oggi dominato dalla pioggia, abbiamo assistito ad una Q3 davvero da adrenalina pura, con l’asturiano che ha centrato una seconda posizione davvero di livello assoluto.

Il suo commento al termine delle qualifiche non poteva che tendere alla soddisfazione, come conferma nelle interviste di rito sulla linea del traguardo: “Davvero una sensazione fantastica! Per il momento stiamo vivendo un weekend incredibile, nel quale siamo risultati competitivi sin dalle prime prove libere. Di solito il sabato perdiamo un po’ a livello di passo, ma oggi siamo andati molto bene in queste condizioni. Mi sono sentito particolarmente a mio agio anche su questa pista che cambiava di minuto in minuto”.

Dopo aver conquistato la sua prima fila dal 2012 ad oggi, Fernando Alonso, nel boato del pubblico, ha svelato le sue carte per la gara di domani. “Per prima cosa attaccherò Max Verstappen in curva 1 – scherza – poi vedremo quello che potrò fare, dato che dovremo vivere una giornata completamente sull’asciutto”.

4 campioni del mondo, un debuttante, tanti big: ecco i 20 piloti per il 2022

GP Canada Leclerc fiducioso: "Buon feeling, pronto per la rimonta" 2 ORE FA