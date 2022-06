durante le qualifiche del GP del Canada di Formula 1. A metà di una Q2 caratterizzata dall'asfalto bagnato, il pilota della Red Bull esagera e subisce un bloccaggio in curva 3 che lo porta all'incidente contro le barriere. Prove terminate in anticipo per il secondo in graduatoria generale alle spalle del compagno di squadra e campione in carica Max Verstappen: ordinate le bandiere rosse, il 32enne messicano non riesce a disincastrare l'alettone anteriore dalle protezioni, nemmeno con l'aiuto dei commissari a bordo pista, e si trova costretto a scendere dall'abitacolo.