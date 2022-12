Il Gran Premio di Cina di Formula 1 , valido per il Mondiale 2023 , è stato cancellato ufficialmente. La gara, che si sarebbe dovuta disputare il prossimo 16 aprile, è saltata a causa delle difficoltà legate alla pandemia di Covid 19, come comunica la F1 in una nota. Il calendario del Mondiale 2023, quindi, prevede al momento 23 gare anziché 24. "", si legge in una nota della Formula 1 . La prima gara del 2023 è in programma il 5 marzo in Bahrain sul circuito di Sakhir.