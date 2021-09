Signore e signori, uno-due Ferrari al termine delle prove libere 2 del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Zandvoort, tornato a essere teatro di sfide mondiali nel Circus delle quattro-ruote dopo un digiuno che durava dal 1985, la Rossa ha lasciato il segno nel giro secco con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz.

Il ragazzo del Principato ha ottenuto il miglior crono nella simulazione del time-attack (1’10″902) a precedere di 0″154 Sainz, dando dimostrazione di trovare la quadra con grande facilità con poca benzina a bordo. Discorso un po’ diverso sul passo gara in cui la monoposto di Maranello non è stata così performante come Red Bull e McLaren.

Alle spalle delle due SF21, il francese dell’Alpine Esteban Ocon ha occupato la terza posizione a 0″172 davanti alla W12 del finlandese Valtteri Bottas (+0″230) e al padrone di casa su Red Bull Max Verstappen (+0″362). Giro dell’olandese non così rappresentativo per il fatto di non aver sfruttato al meglio gli pneumatici. Manca all’appello in questa top-5 Lewis Hamilton (11° a 1″009) a causa di un problema tecnico sulla sua Mercedes. La scuderia di Brackley ha parlato di perdita di potenza e quindi complicanza per il britannico in questo fine-settimana?

A completare il quadro nella top-10 troviamo lo spagnolo Fernando Alonso (Alpine) a 0″378, il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) a 0″560, il britannico Lando Norris (McLaren) a 0″586, il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 0″776 e il tedesco Sebastian Vettel (Aston Martin), frenato nella FP1 da una criticità dalla parte ibrida del motore a 0″811.

CLASSIFICA FP2 GP OLANDA 2021 F1

1 Charles LECLERC Ferrari1:10.902 6

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.154 7

3 Esteban OCON Alpine+0.172 5

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.230 7

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.362 5

6 Fernando ALONSO Alpine+0.378 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.560 6

8 Lando NORRIS McLaren+0.586 5

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.776 6

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.811 3

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.009 1

12 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.044 4

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.194 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.234 5

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.255 6

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.304 7

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.705 5

18 Nicholas LATIFI Williams+1.708 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.933 3

20 George RUSSELL Williams+1.953 8

