Lewis Hamilton (Mercedes) si è spinto davvero oltre, rimanendo dietro di appena 38 millesimi rispetto all'orange. Terza piazza per l'altra W12 del finlandese Valtteri Bottas (+0″337). Buona la prestazione della Ferrari con il monegasco Charles Leclerc quinto a 0″642 davanti all'altro pilota della Rossa Carlos Sainz (+0″662). Prestazione notevole, poi, di Antonio Giovinazzi in settima posizione con l'Alfa Romeo. Pole-position per Max Verstappen nel GP d'Olanda, round del Mondiale 2021 di F1 . Sul tracciato di Zandvoort un time-attack appassionante nel quale il neerlandese ha rispettato i favori del pronostico, festeggiando davanti al proprio pubblico. Non è stata una pole facile, però, perché il britannico(Mercedes) si è spinto davvero oltre, rimanendo dietro di appena 38 millesimi rispetto all'orange. Terza piazza per l'altra W12 del finlandese(+0″337). Buona la prestazione della Ferrari con il monegascoquinto a 0″642 davanti all'altro pilota della Rossa(+0″662). Prestazione notevole, poi, di Antonioin settima posizione con l'Alfa Romeo.

Verstappen: "Sensazione fantastica la pole davanti al mio pubblico"

Una sensazione fantastica fare la pole-position davanti a questo pubblico. Guidare la macchina oggi è stato molto piacevole e se riesci a spingere al limite su questa pista è davvero stupendo. Su questo circuito partire in p.1 è importante perché non è facile superare, ma comunque la gestione delle gomme sarà importante. Non saranno ammessi errori“, ha sottolineato a caldo Verstappen.

Hamilton: "Poco spazio per i sorpassi"

In seconda posizione, Lewis Hamilton ha dichiarato: "Sono arrivato vicino a Max. Voglio ringraziare i tifosi olandesi che sono qui presenti. La pista è fantastica, adoro venire qui. Ci sono dei grandi appassionati, è una sensazione bellissima. Max ha fatto un giro perfetto e merita la pole position". Hamilton guarda a domani, consapevole che non sarà facile imporsi sul diretto rivale Verstappen. "La gara di domani non sarà facile, non c'è molto spazio per i sorpassi. La strategia sarà fondamentale. Spero di regalare emozioni ai tifosi qui presenti".

Sainz: "Oggi i tecnici hanno fatto un miracolo"

E' invece arrivato un sesto tempo per il ferrarista Carlos Sainz, "Oggi - ha detto - i tecnici hanno fatto un miracolo. Un lavoro incredibile perché essere nelle qualifiche con così poco tempo per rimettere in sesto la monoposto era praticamente impossibile. Io non so come abbiano fatto per cui un grazie sincero va a loro e domani spingeremo al 100% per giocarcela", le parole a caldo di Carlos ai microfoni di Sky Sport.

