La prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021 è andata in archivio per la Formula 1 con il miglior tempo assoluto di Lewis Hamilton, che comincia così nel migliore dei modi il weekend di gara in quel di Zandvoort. Il britannico della Mercedes, leader del Mondiale, è stato il più rapido nella simulazione di qualifica con gomme soft fermando il cronometro in 1’11″500 e precedendo il grande rivale Max Verstappen per 97 millesimi. Il padrone di casa olandese della Red Bull ha trovato subito un buon feeling fin dai primi giri con la mescola più dura, per poi dimostrare un ottimo potenziale anche nel finale di turno con gomme morbide dopo una lunga interruzione provocata dai problemi tecnici accusati dall’Aston Martin (parte ibrida della power-unit) di Sebastian Vettel.

Lewis Hamilton - Libere 1 GP d'Olanda (F1, Mondiale 2021) Credit Foto Getty Images

Ferrari molto competitiva sul giro secco

Riscontri incoraggianti anche per la Ferrari, molto competitiva sul giro secco con entrambi i piloti vicini ai tempi di Hamilton e Verstappen. Terzo posto in FP1 per Carlos Sainz a 101 millesimi dalla vetta, mentre Charles Leclerc è 4° a 123 millesimi dal miglior crono della sessione. Distacco contenuto anche per la seconda Mercedes di Valtteri Bottas, 5° a 238 millesimi dal compagno di squadra, mentre tutti gli altri accusano almeno 6 decimi dalla testa. Segnali positivi in casa Alpine, con Fernando Alonso 6° ed Esteban Ocon 7°, davanti all’Alfa Romeo di un ottimo Antonio Giovinazzi, all’Aston Martin di Lance Stroll e all’AlphaTauri di Pierre Gasly. Difficoltà per Sergio Perez, solo 16° con la Red Bull a 1″8 dai primi.

