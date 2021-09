I voti del Gp d'Olanda a Zandvoort. Sfida al top fra Verstappen e Hamilton, ottimo Gasly alle spalle del podio. Così così le seconde punte Bottas e Perez. Bene Leclerc, male Carlos Sainz, superato da Alonso e mai sul passo del compagno.

Max Verstappen (Red Bull) 1° classificato: voto 8 - Nulla poteva sbagliare, nulla ha sbagliato. Il Gp d'Olanda era l'occasione da sfruttare prima di Monza, dove le velocità di punta della Mercedes torneranno a far paura, e Max l'ha sfruttata fino in fondo, pur dovendo difendersi da solo dalle due frecce d'argento. Chirurgico nel prendersi la pole anche con un brivido da Drs, freddo nel coprire Hamilton sui due pit stop e poi a contenerne i bollori su gomme gialle, quando l'inglese gli era negli scarichi. In stato di grazia.

Lewis Hamilton (Mercedes) 2° classificato: voto 7,5 - A un soffio da Verstappen in qualifica, velocissimo in gara e determinato a mettergli pressione fino alla fine, creandogli non pochi problemi nonostante le libere di venerdì saltate quasi completamente. Piace la rabbia che ci mette anche quando non gode dei favori del pronostico. Sarà una lunga seconda parte di Mondiale, e a Monza punta a tornare a vincere.

Valtteri Bottas (Mercedes) 3° classificato: voto 5,5 - La Mercedes aveva il vantaggio di poter giocare con due punte contro la Red Bull, in realtà il finlandese non è mai stato in grado di tenere il passo dei due pretendenti al titolo, tanto meno di creare difficoltà a Verstappen. A giorni arriverà la comunicazione del suo addio alla Mercedes, con paracadute Alfa Romeo.

Pierre Gasly (Alpha Tauri) 4° classificato: voto 8 - Strepitoso in qualifica ad agguantare la seconda fila, ineccepibile in gara nella gestione delle gomme e del 4° posto sulla Ferrari. Helmut Marko gli ha parlato a lungo prima della gara, forse per riaprirgli un futuro in Red Bull. Ma non prima del 2023.

Charles Leclerc (Ferrari) 5° classificato: voto 6 - Gli sfugge il 4° posto in qualifica, laddove la Ferrari sembrava avere le armi migliori da spendere. In gara fa tutto bene, tiene il passo di Gasly ma non ha mai margine per attaccarlo.

Fernando Alonso (Alpine) 6° classificato: voto 7 - Se in qualifica sta soffrendo il ritorno di Ocon, resta innegabilmente un animale da gara. Primo giro da brivido col doppio sorpasso su Ocon e Giovinazzi e l'attacco alla Ferrari di Sainz. Attacco che gli riesce poi a due giri dal termine, e che gli vale un bel 6° posto.

Carlos Sainz (Ferrari) 7° classificato: voto 5 - Probabilmente ha perso certezze col botto di sabato mattina, che ha costretto il box a ricostruirgli in parte la macchina. Soffre in partenza, non riesce mai a tenere il passo di Leclerc, e nel finale cede di schianto al ritorno di Alonso. Week end poco solido per quelli che sono i suoi standard.

Sergio Perez (Red Bull) 8° classificato: voto 6 - Gran rimonta e 8° posto finale conquistato con strategia e sorpassi. Restano l'eliminazione in Q1 e l'errore nelle prime fasi di gara, che hanno lasciato Verstappen da solo là davanti contro le Mercedes. Non è per le rimonte dal fondo che è stato confermato con largo anticipo.

Lando Norris (McLaren) 10° classificato: voto 7 - In difficoltà nelle qualifiche e arretratissimo in griglia, costruisce a sua volta una gran rimonta sfruttando al meglio il primo stint di gomme gialle. Passaggio a vuoto ieri, gara di sostanza oggi.

Sebastian Vettel (Aston Martin) 13° classificato: voto 4 - Salta pure lui gran parte delle libere del venerdì per noie tecniche, ma di lì non riesce più a venire a capo del set up della sua Aston Martin, nervosissima sui saliscendi olandesi. Si gira anche sulla sopraelevata di curva 3. Week end da dimenticare.

