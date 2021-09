Kimi Raikkonen è costretto a saltare il GP d'Olanda: il pilota finlandese infatti è risultato positivo al Covid e quindi non potrà prendere parte alla gara sul tracciato di Zandvoort. Ad annunciarlo è la sua scuderia, l'Alfa Romeo, che pubblica anche il nome del suo sostituto: Robert Kubica.

Nessun sintomo

Raikkonen, secondo quanto riporta il comunicato, non ha mostrato sintomi e gode di buona salute: il finlandese è in buona forma ed è entrato in isolamento dopo aver ricevuto l'esito degli esami. Attualmente si trova in albergo, e nessun altro membro del team per il momento è risultato positivo.

Tocca a Kubica

Per Kubica si tratterà del 98° GP da pilota Alfa Romeo: l'ultimo fu ad Abu Dhabi nel 2019. "Robert è stato pilota di riserva dell'Alfa Romeo Racing ORLEN dall'inizio della stagione 2020 e quest'anno ha guidato la C41 del team in tre sessioni di prove libere. Con 97 partenze in Formula 1 all'altezza del suo nome ed esperienza con le macchine di Formula 1 2021, sarà pronto per l'azione e per dare il massimo per la squadra".

