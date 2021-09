La Formula 1 ha il grande difetto di far sembrare facili anche vittorie che proprio semplici non sono. Il successo di Max Verstappen a casa sua è sembrato una passeggiata dall’inizio alla fine. È scappato via all’inizio e non lo hanno più ripreso. Ma provate voi a guidare con Hamilton sempre negli specchietti e settantamila pazzi vestiti d’arancione che sono lì solo per esultare insieme a te. Non è stata esattamente una gara senza pressione per il nuovo leader del campionato. Ma Max è stato perfetto in qualifica e poi in gara senza dare mai a Hamilton la minima chance di provare un attacco.

Il Max di qualche anno fa forse si sarebbe complicato la vita con qualche errore. Oggi Verstappen è un pilota maturo che sbaglia sempre meno, regge la pressione, anzi prova a metterla al suo avversario giocando anche con le parole. Quando è il caso gioca anche duro. Insomma oggi ha davvero tutto per diventare campione del mondo. Lo ha capito bene anche Hamilton che lo rispetta come avversario e cerca di non lasciare nulla per strada, neppure il punticino del giro veloce che è andato a riprendersi in extremis dopo il mezzo pasticcio di Bottas.

GP d'Olanda Pagelle: Max-Lewis al top, delude Sainz con la Ferrari 17 ORE FA

Non tutte le gare finiranno senza un duello vero come il Gran premio d’Olanda. L’impressione è che vedremo altre battaglie ravvicinate anche perché nessuno regge il loro ritmo. Neppure i loro compagni di squadra. Perez è sparito fin dalle qualifiche, Bottas non è riuscito a opporre la minima resistenza quando ha avuto l’occasione, ma forse è meglio così. Lasciare che per il campionato se la vedano loro, senza giochi di squadra che possono anche risultare antisportivi se portati all’eccesso. Alla fine in una lotta così ravvicinata potrebbero essere decisivi i dettagli. E l’affidabilità con la Honda che dopo i danni di Silverstone, rischia di incappare in una penalità per la sostituzione del propulsore che potrebbe pesare tantissimo.

Nel fine settimana si corre a Monza. Si passerà dalla marea arancione a quella rossa anche se le limitazioni per il Covid (ancora prima del caro biglietti) impediranno il tutto esaurito. Difficile se non impossibile che possa comunque andare in onda una festa rossa Ferrari, anche se meglio di un anno fa e dell’altro giorno a Zandvoort Leclerc e Sainz dovrebbero fare. Ci sarà anche la sprint race sabato. Il secondo esperimento di una formula che potrebbe diventare più frequente in futuro. In una lotta così serrata anche quei punticini (3-2-1) potrebbero avere un peso. Monza è un’altra pista dove si sorpassa davvero poco, ma qualche emozione sprint potrebbe regalarcela.

Verstappen: "Mercedes favorita per il titolo ma la Red Bull può rendergli vita dura quest'anno"

GP d'Olanda Verstappen: "Vincere a Zandvoort è incredibile, gara perfetta" 18 ORE FA