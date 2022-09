Charles Leclerc ritrova il podio dopo quattro round, ma il terzo posto alle spalle di Russell e soprattutto di Verstappen - giunto al Un'altra gara dal sapore di sconfitta per la Ferrari. Nel GP d'Olandadopo quattro round, ma il terzo posto alle spalle di Russell e soprattutto di Verstappen - giunto al quarto trionfo consecutivo e decimo stagionale - è troppo poco per poter sperare ancora nel Mondiale piloti . Va ancora peggio al compagno di squadra Carlos Sainz, ottavo al traguardo e tormentato dagli errori nel box rosso, tra la penalità di cinque secondi per unsafe release e il pit stop lungo per una gomma mancante

Leclerc: "Difficile fare meglio oggi, ma a Monza voglio vincere"

GP d'Olanda Binotto: "Pasticcio al pit con Sainz ma problema Ferrari è il ritmo" UN' ORA FA

Il monegasco commenta al parco chiuso il risultato lasciando trasparire ulteriore sconsolatezza dopo quanto accaduto a Spa. "Onestamente penso che fosse difficile fare meglio, le Mercedes volavano oggi ed è stata una sorpresa - afferma - Il feeling era buono, nel complesso sono contento per il risultato ottenuto. Verso la fine ho cercato di superare, ma non sono riuscito nel mio piano. Russell ed Hamilton gestivano alla perfezione le gomme". In chiave classifica, Leclerc reagisce: "Il distacco è aumentato, ma sfrutteremo al massimo il nostro potenziale in tutte le gare che ci aspetteranno".

Ai microfoni di Sky Sport Leclerc aggiunge: "Abbiamo avuto un po' di sfortuna con la virtual safety car, ma in ogni caso la vittoria non sarebbe arrivata, quindi dobbiamo pensare a tornare al top".

Ora la testa va al prossimo Gran Premio, Charles ha grandi ambizioni sul circuito di casa: "A Monza voglio vincere, non arrivare secondo. Nelle ultime otto gare c'è stato qualcosa che mi ha buttato fuori dal podio, il risultato di oggi un piccolo sorriso me lo da. Però c'è ancora tanta strada da fare perché io voglio vincerla (la prossima gara, ndr)".

Leclerc sconsolato: "La Red Bull è di un altro pianeta"

La delusione di Sainz: "Non avevamo ritmo. La penalità? Ingiusta"

Totalmente insoddisfatto invece Carlos Sainz del suo risultato. Le sue prime parole sono di critica verso la monoposto: "Dobbiamo guardare al fatto che oggi sinceramente non c'era il passo gara sin dall'inizio, avevamo tanto surriscaldamento delle gomme anche con la soft nel finale".

"Ci sono stati un paio di episodi che hanno penalizzato molto la nostra gara. Dobbiamo continuare a imparare come squadra perché succedono ancora queste cose all'interno del team" prosegue lo spagnolo in merito alla corsa. Riguardo all'unsafe release che ha comportato la penalità di cinque secondi risponde: "Non lo giudico tale, ho dovuto frenare per evitare un meccanico davanti a me". Fresco 28enne, il pilota della Ferrari aggiunge "Mi aspettavo di più sul ritmo gara, non stiamo andando forte con la gomma soft e dobbiamo vedere perché Mercedes e Red Bull sono migliori".

A pesare ulteriormente sul morale il rischio di dover cambiare motore nei prossimi GP e partire dal fondo dello schieramento: "C'è in piano di mettere una power unit nuova presto, che ci fa risparmiare un altro paio di chili e che spero ci dia più passo in qualifica e in gara che ci serve" risponde Sainz, che dunque non si espone sul fatto se capiti a Monza.

