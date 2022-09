Max Verstappen chiude con qualche punto di domanda in più del previsto il suo venerdì del Gran Premio di Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, il campione del mondo ha vissuto due sessioni di prove libere non semplici, tra problemi alla vettura e prestazioni ancora lontane.

Nel corso della FP1 il portacolori del team Red Bull non ha potuto girare che per 10 minuti, abbandonato dalla sua RB18 che lo ha appiedato per colpa di un problema al cambio. Nel pomeriggio le cose non sono migliorate in maniera sostanziale. Max Verstappen ha concluso in ottava posizione con il tempo di 1:13.042 con un distacco di 697 millesimi da Charles Leclerc. Anche sul fronte del passo gara la Ferrari ha impressionato più del team di Milton Keynes. Le Rosse hanno proceduto sempre sul piede dell’1:16 mentre l’olandese, solo in una manciata di casi, ha sfondato il muro dell’1:17.

Il padrone di casa racconta le sue sensazioni al termine del venerdì di Zandvoort:“Concludere così presto la FP1 è stato un peccato perchè volevamo provare le gomme soft a lungo, mentre con le hard non siamo riusciti a dare il massimo dato che c’era pochissimo grip. Sostanzialmente sono una sessione indietro agli altri. Nella FP2 il set-up non è stato dei migliori, ma non puoi cambiare molto in un’ora. Ci siamo accontentati di quello che avevamo e, oggettivamente, non è stato grandioso. Ora abbiamo la serata per analizzare i dati e sono certo che potremo fare meglio”. (Fonte: Motorsport.nl).

L’olandese prosegue nel suo racconto: “In base a quanto successo non sono sorpreso dal gap con i primi. Domani sono convinto che potremo fare vedere il nostro reale potenziale”.

Hamilton: "Non siamo troppo distanti dai rivali"

Lewis Hamilton conclude con fiducia il suo venerdì del Gran Premio d’Olanda. La Mercedes ha cambiato decisamente registro rispetto a quanto visto a Spa-Francorchamps nel corso del passato fine settimana, con due sessioni solide. Dopo una FP1 nella quale le due Frecce d’argento avevano addirittura completato un uno-due, nella FP2 disputata questo pomeriggio sono arrivate conferme importanti, anche se lo scettro se lo sono preso le due Ferrari. Ad ogni modo Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì con il terzo tempo a soli 72 millesimi da Charles Leclerc, ribadendo come la W13 su questo tipo di tracciato possa dire la sua.

La conferma arriva direttamente dalle parole del sette volte campione del mondo: "Sicuramente queste prime due ore di lavoro in pista mi hanno confermato come la vettura sia decisamente migliore rispetto a quando visto in Belgio. Posso dire che il mio inizio sia stato positivo, ma come ogni altra volta tutto è in divenire e domani dovremo ribadire quanto fatto oggi”. (Fonte: Sky Sports UK). L’inglese prosegue nella sua analisi: "Rispetto ai rivali penso che non siamo molto distanti e la macchina ha fatto vedere sia sul time attack, sia sul passo gara, che stiamo andando bene. Probabilmente non avremo molto altro da estrarre in termini di prestazione, ma noi continueremo a spingere come sempre”.

