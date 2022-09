Carlos Sainz perde tanti secondi preziosi per difendere il podio dall'attacco di Lewis Hamilton a causa di un pit-stop maledetto. La malasorte continua a non mollare la presa sulla scuderia di Maranello. Nelle fasi iniziali del GP di Olanda , a Zandvoort,perde tanti secondi preziosi per difendere il podio dall'attacco di Lewis Hamilton a causa di

Lo spagnolo rientra al 14esimo giro dopo aver assorbito la pressione dell'ex-campione del mondo, ma deve attendere più di 12 secondi per ripartire. Manca, infatti, la posteriore sinistra, arrivata con grandissimo ritardo a causa di una chiamata/decisione improvvisa del muretto, come confermato anche dal team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto, ai microfoni di SkySport.

Sainz, entrato ai box in terza posizione, torna in pista in undicesima. Laconico il suo commento nel team-radio: "Oh, my God!" ("Oh, mio Dio!").

