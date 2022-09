Mondiale 2022 di Formula 1. A Zandvoort, il pilota della Red Bull si prende la quarta pole position della stagione nel Gran Premio di casa precedendo un grandissimo Charles Leclerc, 2° per soltanto 21 millesimi, e l'altra Ferrari di Carlos Sainz, 3° in griglia a 92 millesimi dalla pole. Weekend che si preannuncia combattutto, con le Rosse di Maranello a poter lottare per il podio e, perché no, anche per la vittoria. Non si arresta il dominio di Max Verstappen suldi Formula 1. A, il pilota della Red Bull si prende ladella stagione nel Gran Premio di casa precedendo un grandissimo, 2° per soltanto, e l'altra Ferrari di, 3° in griglia adalla pole. Weekend che si preannuncia combattutto, con ledi Maranello a poter lottare per il podio e, perché no, anche per la vittoria.

Abbiamo finito molto vicino a Max che ha fatto un grande giro. La macchina è cresciuta molto nel corso delle qualifiche perché all’inizio temevamo che Verstappen fosse nettamente più veloce. Siamo poi riusciti a trovare la quadra. Chiaramente rispetto a Spa siamo più forti, per domani sarà fondamentale la partenza per poi impostare la corsa nel miglior modo possibile“, questo il commento di Leclerc.

Verstappen non riesce invece ancora a credere di aver ottenuto la pole position: "Davvero un risultato incredibile, specialmente dopo la giornata di ieri nella quale eravamo in difficoltà. Nel corso della notte abbiamo lavorato duramente per ribaltare la situazione e così è stato. Oggi ho messo a segno un bel giro, ma siamo comunque tutti vicini. Le qualifiche su questa pista sono davvero pazzesche".

Sainz partirà invece dalla seconda fila, ma appare comunque soddisfatto ai microfoni ufficiali del Circus: "Sono contento del mio giro, chiuso in modo pulito, senza errori; per poco non siamo riusciti a stare davanti sia a Max che a Charles, ogni piccola parte di pista che riuscivi a sfruttare poteva contare. Abbiamo fatto un lavoro discreto nonostante le condizioni non facili: guidare su questa pista con macchine così pesanti è davvero dura; sollecitiamo molto le gomme, si crea molto degrado, saranno molte le variabili che incideranno sulla gara, sarà molto interessante. Anche per le strategie sono diverse le opportunità che si possono venire a creare".

Brillante anche la qualifica di Mick Schumacher, il quale scatterà dall'8° posto in griglia: "Ci siamo trovati bene sin da subito, l’assetto ha dato ottime risposte e sensazioni alla guida; iniziare così il weekend è stato positivo, e d’altronde è così che si costruisce un buon risultato finale. La pista mi è sempre piaciuta, sin dalla Formula 3. C’è stata proprio armonia tra me, la macchina e il circuito. Vogliamo andare a punti, domani sarà una buona possibilità e dovremo sfruttarla", questo il commento del pilota tedesco ai microfoni di SkySport.

