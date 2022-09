, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps si poteva pensare che l’efficienza aerodinamica della Red Bull rendesse le RB18 difficilmente battibili, ma non di certo dominanti come si è visto nel weekend belga. E quindi nel fine settimana di Zandvoort si confida su una conformazione di pista diversa e, sulla carta, più adatta alle caratteristiche della F1-75. Parliamo di un tracciato che richiede un carico aerodinamico superiore e in cui la velocità in curva è l’aspetto determinante. La Ferrari tornerà a essere performante? Lo scopriremo. In Olanda sarà diverso : è questo un po’ il dogma che si può udire sotto l’insegna del Cavallino Rampante. La Ferrari è stata raggelata dall’esito del GP del Belgio quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps si poteva pensare che l’efficienza aerodinamica della Red Bull rendesse le RB18 difficilmente battibili, ma non di certo dominanti come si è visto nel weekend belga. E quindi nel fine settimana di Zandvoort si confida su una conformazione di pista diversa e, sulla carta, più adatta alle caratteristiche della F1-75. Parliamo di un tracciato che richiede un carico aerodinamico superiore e in cui la velocità in curva è l’aspetto determinante. La Ferrari tornerà a essere performante? Lo scopriremo.

A sperarlo, ovviamente, c’è il monegasco Charles Leclerc, reduce da una gara nelle Ardenne in cui, tra errori propri e del box, non è andato oltre il sesto posto finale. “Abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso”, ha affermato il ferrarista.

"Dobbiamo però avere chiara la situazione perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio.E’ importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest’anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara“, ha concluso Charles.

