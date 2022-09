duello tra Max Verstappen e Charles Leclerc, Sainz e le Mercedes di Hamilton e Russell. Motori caldissimi per il GP d’Olanda, quindicesimo round di Formula 1, dove si preannuncia una rivincita del separati da soli 21 millesimi in qualifica . Scongiurato il rischio di una penalità in griglia, il padrone di casa vuole bissare il successo della scorsa stagione sul circuito di Zandvoort, davanti ad una marea orange. Una vittoria che gli permetterebbe di apporre un sigillo in più sul Mondiale piloti . Ma il monegasco della Ferrari non ci sta, vuole il riscatto dopo la deludente parentesi della precedente settimana in Belgio ed evitare che il passivo in graduatoria salga a tre cifre (attualmente Leclerc è a -98 da Verstappen). Dalla seconda fila in giù scalpitano per un gradino del podio o un possibile colpaccio l’altra Ferrari die ledi Hamilton e Russell.

La gara del GP Olanda scatta alle ore 15:00, di seguito la DIRETTA SCRITTA dell’evento con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul tracciato di Zandvoort.

Il live-blogging del GP Olanda

14.28 - Piloti che si stanno posizionando sullo schieramento. Le immagini della suggestiva cornice orange attorno al tracciato.

14.20 - Il circuito di Zandvoort, rientrato in calendario dallo scorso anno, è unico nel suo genere in F1. Non troppo lungo (4,259 km), presenta diverse curve sopraelevate. Iconica la prima staccata alla Tarzan e la doppia a destra in pendenza laterale (da quest'anno zona DRS) che immette al traguardo. Tuttavia, il tracciato stretto e tortuoso non offre grandi opportunità di sorpasso.

14.10 - Da segnalare prima della gara le modifiche sulle monoposto di Perez e Stroll. Sia sulla Red Bull del messicano sia sulla Astron Martin del canadese (il quale aveva avuto problemi nel Q3) sono stati sostituiti alcuni elementi della power unit con altri già utilizzati, evitando loro di perdere posizioni in griglia di partenza.

14.00 - Un'ora al via della gara ed è già incredibile l'atmosfera sugli spalti: una marea di tifosi accorsi per l'idolo di casa dei motori, Max Verstappen.

La griglia di partenza

1° VERSTAPPEN (RED BULL)

2° LECLERC (FERRARI)

3° SAINZ (FERRARI)

4° HAMILTON (MERCEDES)

5° PEREZ (RED BULL)

6° RUSSELL (MERCEDES)

7° NORRIS (MCLAREN)

8° SCHUMACHER (HAAS)

9° TSUNODA (ALPHA TAURI)

10° STROLL (ASTON MARTIN)

11° GASLY (ALPHA TAURI)

12° OCON (ALPINE)

13° ALONSO (ALPINE)

14° ZHOU (ALFA ROMEO)

15° ALBON (WILLIAMS)

16° BOTTAS (ALFA ROMEO)

17° RICCIARDO (MCLAREN)

18° MAGNUSSEN (HAAS)

19° VETTEL (ASTON MARTIN)

20° LATIFI (WILLIAMS)

