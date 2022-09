Max Verstappen fa impazzire la marea oranije a Zandvoort prendendosi al fotofinish la quarta pole position della stagione. Nel GP di casa il leader del mondiale precede un grandissimo Charles Leclerc che si deve accontentare del secondo tempo per soli 21 millesimi. Qualifica equilibratissima e ottima risposta anche da parte dell’altra Ferrari di Carlos Sainz che chiude col 3° tempo ad appena 92 millesimi dall’olandese. Ottimo 8° posto per Mick Schumacher mentre Q3 da dimenticare per Sergio Perez che si schianta contro le barriere nell’ultimo giro utile. In gara la Ferrari potrà provare a sfruttare il buon passo gara evidenziato venerdì, ma dalla prima casella parte comunque Verstappen che ha anche risparmiato un set di gomme morbide nuove in qualifica.

Max Verstappen e Charles Leclerc a Zandvoort Credit Foto Getty Images

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Max Verstappen Red Bull 1:10:342 Charles Leclerc Ferrari +0:021 Carlos Sainz Ferrari +0:092 Lewis Hamilton Mercedes +0:306 Sergio Perez Red Bull +0:735 George Russell Mercedes +0:805 Lando Norris McLaren +0:832 Mick Schumacher Haas +1:100 Yuki Tsunoda Alpha Tauri +2:214 Lance Stroll Aston Martin No time

MOMENTI CHIAVE

Q1 - Max Verstappen manda subito un segnale forte mettendosi a dettare il passo con un secondo di vantaggio sul compagno Perez e poco meno sulle Ferrari, per poi rientrare ai box e restarci. Leclerc gli si avvicina col secondo tentativo, l'evoluzione della pista è tangibile giro dopo giro. Il tempo dell'olandese resta il migliore, pericolo scampato per Carlos Sainz che chiude col 14° tempo senza effettuare il secondo tentativo, mentre restano eliminati l'ancora una volta deludente Ricciardo, con l'altra McLaren di Norris 5^, e Sebastian Vettel su Aston Martin, autore di un errore nell'ultima curva proprio quando stava per migliorare sensibilmente il proprio crono.

Q2 - Altro squillo di Verstappen che monta gomme usate e scende comunque sotto il muro dell'1:11, i ferraristi devono invece montare gomme nuove per sopravanzarlo (Sainz) o avvicinarlo (Leclerc). Bene Mick Schumacher e Lance Stroll, entrambi qualificati. Fuori invece le Alpine di Ocon e Alonso.

Q3 - Charles Leclerc le prova tutte per portarsi a casa la pole position scendendo fino al tempo di 1:10:363, ma all'ultimo respiro Max Verstappen lo stacca di soli 21 millesimi. Hamilton è 4° alle spalle delle due Ferrari, mentre Perez sbaglia l'ultimo tentativo andando in testacoda.

I TOP

Max Verstappen (Red Bull) - La Red Bull non è dominante come a Spa, lui sì, e trova 21 millesimi per mettersi dietro le Ferrari dopo aver risparmiato un set di gomme nuove per la gara. Stato di grazia.

Mick Schumacher (Haas) - Dopo gli ultimi passaggi a vuoto e le voci che lo vogliono fuori dalla Haas (e dalla Ferrari Academy) per il 2023, Mick tira fuori una super qualifica entrando in top ten mentre il compagno Magnussen è quart'ultimo. Baby Schumi, in F3 come in F2, è sempre venuto fuori alla distanza, nella seconda parte di stagione. Che sia partita la riscossa?

I FLOP

Daniel Ricciardo (McLaren) - Sembra non riuscire più a tirarsi fuori dal cono d'ombra in cui è entrato già dalla scorsa stagione, che lo ha portato fuori dalla McLaren - e magari anche dalla Formula 1 - in vista del 2023. Mistero.

Sebastian Vettel (Aston Martin) - Anche Seb sembra essersi 'seduto' dopo l'annuncio dell'addio alla F1. Ancora una volta eliminato in Q1, questa volta per un suo errore nell'ultima curva quando stava miglirandosi sensibilmente.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - Dopo l'ottimo inizio di stagione, il finlandese ex Mercedes inizia a prendere preoccupantemente e costantemente paga dall'esordiente compagno di team cinese Guanyou Zhou. Estate sotto tono.

