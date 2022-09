Il Gp d'Olanda a Zandvoort va in archivio con la terza vittoria consecutiva di Max Verstappen un'altra domenica amara per la Ferrari , che sembra plafonata negli sviluppi e ora spesso in crisi con l'utilizzo delle gomme. Così anche il Mondiale Costruttori si allontana quasi inesorabilmente. Ma chi è stato il pilota che si è messo più in evidenza? Quale driver o scuderia ha completamente perso la bussola ottenendo meno di quanto ci si potesse immaginare alla vigilia? Di seguito le nostre pagelle e i nostri voti al GP appena andato in archivio.

Max VERSTAPPEN (Red Bull, 1° classificato): voto 8 - E' assistito dalla buona sorte, allorché la Virtual Safety Car gli regala la possibilità di smarcare il secondo pit stop senza perdere la testa della corsa. Ma la buona sorte di costruisce anche con l'elasticità delle strategie, e per il resto Max ha battuto in qualifica la Ferrari accreditata dei favori del circuito e vinto la gara con la consueta maestria. In stato di grazia.

Ad

GP d'Olanda Binotto: "Pasticcio al pit con Sainz ma problema Ferrari è il ritmo" 3 ORE FA

George RUSSELL (Mercedes, 2° classificato): voto 8 - Non merita meno di Super Max, anche perché l'ennesimo podio se lo costruisce quasi interamente nel concitato finale, sollecitando al box uno stop in più che Hamilton non fa e battendo ancora una volta la Ferrari. George è una macchina da punti.

Charles LECLERC (Ferrari, 3° classificato): voto 7 - Paga la sosta subito prima della Virtual Safety Car, ma l'impressione è che sarebbe stato comunque difficile resistere al ritorno della Mercedes. Buon passo nel primo stint, poi nulla da fare né con le medie né con le dure. In queste condizioni, è bravo a riprendere il podio.

Charles Leclerc sul podio del GP Olanda 2022 Credit Foto Getty Images

Lewis HAMILTON (Mercedes, 4° classificato): voto 6 - AD un certo punto si era messo anche nelle condizioni di puntare alla vittoria, con una strategia a una sola sosta che sembrava poter pagare. Dopo la Virtual Safety Car e la vera Safety, però, ha prevalso Russell. Non è dato sapere se per scelta del team o se per l'insistenza del giovane compagno, sta di fatto che George ha cambiato gomme mentre lui è crollato, come crollò Leclerc a Silverstone nella medesima situazione. Quando in passato era lui a dettare le scelte ai box.

Sergio PEREZ (Red Bull, 5° classificato): voto 5,5 - E' secondo in classifica, eppure le ombre continuano a prevalere sulle luci. Specie se nello stesso box ci sono anche quelle abbaglianti di Verstappen.

Fernando ALONSO (Alpine, 6° classificato): voto 7,5 - Prova per primo a giocare il jolly della sosta unica con gomme dure, al giro 13, e la strategia paga anche grazie alla sua classe. Gestisce bene il finale e chiude davanti a Ocon, che era balzato al 9° posto al primo giro. Evergreen.

Carlos Sainz (Ferrari, 8° classificato): voto 5 - L'ennesimo - L'ennesimo errore ai box in occasione del primo pit stop non è colpa sua, la penalizzazione sul secondo nemmeno, una domenica nera a causa di episodi. Ma il passo non c'è mai stato, né all'inizio con gomme morbide né in seguito con le altre due mescole. Una gara quasi sempre in difesa ora da Hamilton, ora da Perez, e comunque lontana da quella di Leclerc.

Carlos Sainz, GP Olanda, Getty Images Credit Foto Getty Images

Scuderia FERRARI: voto 5 - E' chiaro che l'asticella delle aspettative si era alzata fin troppo dopo i successi di inizio stagione, mentre è decisamente più saggio prendersi il salto prestazionale rispetto alla macchina del 2021 e cercare di raccattare ancora qualche successo di tappa, mentre si prende la rincorsa per il 2023. Ma alla terza gara consecutiva di crisi sulle gomme, il dubbio che anche quest'anno gli sviluppi si siano sostanzialmente plafonati aleggia, e anzi una macchina 'gentile' sulle coperture nelle prime uscite si è trasformata ora in quella che non riesce a far lavorare nessuna delle mescole disponibili. Qualcosa è andato storto in estate, e ora c'è da lottare anche e soprattutto con la Mercedes.

Sebastian VETTEL (Aston Martin, 13° classificato): voto 5 - Sbaglia in qualifica e va fuori in Q1, ostacola inopinatamente Hamilton e Perez per oltre mezzo giro in gara, le prende ancora di santa ragione da Stroll (Voto 7). Un finale di carriera che piega pericolosamente verso il crepuscolare.

Daniel RICCIARDO (McLaren,: 17° classificato): voto 3 - Si mette alle spalle solo l'ovvio Latifi e i due incidentati. Va bene l'addio a McLaren, ma così l'approccio è semi-turistico.

Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo,: n.c.): voto 4 - Rompe al giro 46, ma anche qui ha preso paga dal compagno esordiente Zhou per l'intero week end. Uno strano letargo estivo.

Yuki TSUNODA (Alpha Tauri,: n.c:) voto 2 - Voto più per il team che per il pilota. Alla fine buona parte dell'ordine d'arrivo - Verstappen a parte - l'hanno deciso all'Alpha Tauri con la scriteriata gestione di un problema per Tsunoda. Che in uscita dal pit stop ferma la macchina in pista per problemi non meglio specificati, facendo pensare ad una possibile Safety car. Poi viene invitato dal team a ripartire, rientra ai box, provano a stringergli le cinture, riparte, si ferma ancora dopo poche decine di metri rendendo, stavolta sì, necessaria la Safety Car. Variabile impazzita.

Leclerc sconsolato: "La Red Bull è di un altro pianeta"

GP d'Olanda Verstappen supremacy! Max stravince anche in Olanda, Leclerc 3° 4 ORE FA