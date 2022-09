Max Verstappen gioca in casa al GP Olanda nel tentativo di bissare il trionfo dell’anno precedente e mettere i sigilli sul campionato piloti. Davanti ad un pubblico a tinte completamente Orange sulle tribune di Zandvoort, però, rimasto a piedi a bordo della sua RB18 per un problema al cambio, col serio rischio di incombere in una penalità in caso di sostituzione dell’elemento. Con una Red Bull apparsa maggiormente in affanno nelle prove libere e una Ferrari che invece ha risposto presente dopo un inizio anch’essa in sordina, Leclerc e Sainz punteranno alla pole position - ed eventualmente ad una prima fila tutta rossa che manca da otto Gran Premi - su un circuito in cui sorpassare non è per niente semplice. Nella partita per il primo posto in griglia si inserisce anche la Mercedes. Le qualifiche del GP Olanda vanno in scena a partire dalle ore 15:00, di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la DIRETTA SCRITTA. La Formula 1 è nel bel mezzo del trittico finale in Europa , dove il Mondiale potrebbe prendere una piega definitiva. Dopo i risultati di Spa nel tentativo di bissare il trionfo dell’anno precedente e mettere i sigilli sul campionato piloti. Davanti ad un pubblico a tinte completamente Orange sulle tribune di Zandvoort, però, il leader del campionato ha avuto un inizio in salita , col serio rischio di incombere in una penalità in caso di sostituzione dell’elemento. Con una Red Bull apparsa maggiormente in affanno nelle prove libere e una Ferrari che invece ha risposto presente dopo un inizio anch’essa in sordina- ed eventualmente ad una prima fila tutta rossa che manca da otto Gran Premi - su un circuito in cui sorpassare non è per niente semplice. Nella partita per il primo posto in griglia si inserisce anche la Mercedes. Le, di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la DIRETTA SCRITTA.

Leclerc sconsolato: "La Red Bull è di un altro pianeta"

Ad

Il live-blogging delle qualifiche del GP d'Olanda

GP d'Olanda Verstappen beffa Leclerc per 21 millesimi e si prende la pole. Sainz 3° UN' ORA FA

Q3 - VERSTAPPEN REALIZZA LA POLE POSITION! SOLI 21 MILLESIMI SU LECLERC! Terzo posto per Sainz, affiancherà Hamilton in seconda fila.

Perez invece finisce contro le barriere all'ultima curva!

Q3 - LECLERC SI MIGLIORA ANCORA! 1:10.363 in attesa di Verstappen.

Q3 - Due minuti al termine! Tutti in pista (tranne Stroll) per l'assalto finale. E c'è un'altro fumogeno lanciato in uscita box!

Q3 - Stroll decide di non scendere in pista e partirà dalla 10ª posizione domani. Problemi meccanici sulla sua Aston Martin.

Q3 - 1° Leclerc, 2° Verstappen, 3° Hamilton, 4° Sainz, 5° Perez, 6° Russell. Questa la classifica dopo il primo tentativo.

Q3 - IL RUGGITO DI CHARLES LECLERC!! Nel momento cruciale sale in cattedra battendo per 59 millesimi Verstappen. Sembrava quasi irraggiungibile il tempo dell'olandese.

Q3 - In pista anche Ferrari e Mercedes. Tutti con gomme nuove tranne Russell.

Q3 - È ANCORA SHOW DI MAX VERSTAPPEN! 1:10.515, è un tempo fenomenale, si prende un grandissimo rischio all'uscita di curva 3 ma l'ultimo settore è da paura. Perez è lontano mezzo secondo abbondante.

Q3 - Verstappen in pista prima di tutti, acclamato dalla folla Orange.

Q3 - INIZIA LA BATTAGLIA PER LA POLE! 12 minuti ad alta intensità, i big sono stati tutti molto vicini nella precedente fase.

END Q2 - Eliminati Gasly, Ocon, Alonso, Zhou e Albon. Brutta sorpresa per le Alpine, con Fernando che si lamenta di essere stato rallentato. Entrano in top-10 Stroll, Schumacher e Tsunoda.

11° GASLY (ALPHA TAURI)

12° OCON (ALPINE)

13° ALONSO (ALPINE)

14° ZHOU (ALFA ROMEO)

15° ALBON (WILLIAMS)

Q2 - SAINZ AL COMANDO DELLA Q2! 1:10.814 per lo spagnolo della Ferrari, lo segue Russell a dieci centesimi. Bandiera a scacchi, vediamo chi saranno gli esclusi.

Q2 - Si salva Leclerc, secondo a 61 millesimi da Verstappen. Ora manca Sainz...

Q2 - Due minuti al termine della Q2, tutti in pista tranne Verstappen. L'olandese ha risparmiato un set di gomme morbide fresche.

Q2 - Da segnalare l'interessante quarto tempo di Stroll, a meno di mezzo secondo di distacco. Vedremo se ritroverà la qualificazione in Q3 dopo diverso tempo.

Q2 - A rischio eliminazione quando mancano cinque minuti alla fine della Q2 troviamo Gasly, Ocon, Zhou, Tsunoda e Mick Schumacher.

Q2 - Primo tentativo effettuato anche da parte di Alonso: è ottavo, nel panino delle due Ferrari. Leclerc scende in nona posizione davanti ad Albon, ultimo dei qualificati virtualmente. Sei minuti al termine della Q2.

Q2 - Hamilton si inserisce tra Verstappen e Perez, Sainz e Leclerc terminano il primo giro rispettivamente settimo e ottavo, ma con gomma usata.

Q2 - Incredibile Verstappen, miglior tempo di giornata realizato con gomma usata! 1:10.927, il primo ad infrangere il muro dell'1:11. Perez a quasi quattro decimi.

Q2 - Ricomincia la Q2 ed è di nuovo Albon il primo ad andare in pista. Stavolta lo seguono Verstappen e Perez con gomma usata.

Q2 - Si riparte a breve con 13:54 minuti al termine. Non solo fumogeni, ma anche piccioni attaccato al cordolo di curva 7!

Q2 - INCREDIBILE, BANDIERA ROSSA DOPO POCO PIÙ DI UN MINUTO DALL'INIZIO DELLA Q2 PER UN FUMOGENO IN PISTA!

Il fumogeno in pista che ha costretto la direzione gara a sospendere la qualifica nel Q2 Credit Foto Twitter

Q2 - SEMAFORO VERDE PER LA Q2! Esce dai box soltanto Albon, gli altri aspettano.

END Q1 - L'errore di Sebastian Vettel che ha impedito al tedesco di migliorare il suo ultimo tentativo, escludendolo in anticipo dalle qualifiche ancora una volta.

END Q1 - Si migliorano quasi tutti a tal punto che Sainz scivola in quattordicesima posizione, che rischio! Fuori dalla Q1 Bottas, Magnussen, Ricciardo, Vettel e Latifi. Il miglior tempo resta quello di Verstappen davanti a Hamilton, Tsunoda e Leclerc.

16° BOTTAS (ALFA ROMEO)

17° MAGNUSSEN (HAAS)

18° RICCIARDO (MCLAREN)

19° VETTEL (ASTON MARTIN)

20° LATIFI (WILLIAMS)

Q1 - Due minuti alla fine della Q1: esce anche Sainz per l'ultimo giro, al momento è ottavo. Si stanno tutti migliorando molto.

Q1 - Risale Perez, a tre decimi di distacco da Verstappen, bene anche Leclerc che ora è secondo a +0.126. Il tracciato sta dando progressivamente miglior performance, il buco creato dall'olandese della Red Bull si è pian piano ricoperto e ora i distacchi sono sottilissimi.

Q1 - Sei minuti al termine della Q1 e attenzione perché Perez è il primo dei piloti a rischio! In zona eliminazione troviamo Vettel, Ricciardo, Albon, Schumacher e Latifi.

Q1 - Ottimo inizio delle Mercedes, le uniche capaci di limitare i danni da Verstappen: secondo Russell a +0.244 e terzo Hamilton a +0.265.

Q1 - Secondo Sainz a quattro decimi e terzo Leclerc a otto decimi. Ciò dà ancora risalto allo straordinario giro realizzato da Verstappen. Ed è solo il primo tentativo della Q1...

Q1 - Parte subito aggressivo Max Verstappen! 1:11.317, tempone dell'olandese, un secondo meglio del compagno di squadra Perez! Il pubblico si accende.

Q1 - Escono dai box i big a 12 minuti e mezzo dalla fine della Q1. Il primo è Verstappen, seguito a ruota da Leclerc. Attendono ancora un po' le Mercedes.

15.04 - Primi riferimenti cronometrici: Zhou provvisoriamente in testa con 39 millesimi su Magnussen e quasi due decimi su Mick Schumacher.

15.00 - VIA ALLE QUALIFICHE! Subito in pista le Haas appena scattato il semaforo verde della Q1.

14.55 - 5 minuti all'inizio delle qualifiche! Piloti pronti a scendere in pista.

14.53 - Cornice di pubblico straordinaria in Olanda per supportare il campione del mondo in carica.

14.49 - Qualche problema di sovrasterzo per la Ferrari nelle ultime libere, ma pare essere stato risolto. La F1-75 pare fare la differenza nel tratto più tecnico della pista.

14.45 - Nessuna novità dal box Red Bull, quindi Verstappen dovrebbe svolgere le qualifiche senza bisogno di sostituire il cambio e non dovrà incorrere a penalità.

14.40 - On board sulla Ferrari all'ultima curva e sul rettilineo di partenza/arrivo. Uno dei punti caratteristici del tracciato e unici nella Formula 1.

14.35 - A partire dalla scorsa stagione il Circus è tornato in Olanda a distanza di 36 anni dall’ultima precedente occasione. Nel 2021 Verstappen fu profeta in patria dominando sulle Mercedes, trionfo che diede inizio alla tesissima lotta per il titolo con Hamilton. Quest’anno si arriva all'appuntamento nei Paesi Bassi con una situazione di classifica diametralmente opposta, con Max in leadership solitaria a +93 sul compagno di squadra Perez e +98 su Leclerc.

14.30 - Mezz’ora al via delle qualifiche di Formula 1 sul circuito di Zandvoort, sede del GP d’Olanda. Tracciato corto, distacchi limitati e diverse incognite: sarà una sfida sul filo dei millesimi tra Ferrari, Red Bull e Mercedes.

Gilles sue tre ruote, numeri e curiosità: il GP d'Olanda in 2'

Verstappen rischia la sostituzione del cambio? Dalla Red Bull trapela fiducia

I risultati delle FP3 hanno regalato leggero ottimismo dal box Red Bull il giorno seguente ai problemi di trasmissione sulla monoposto di Verstappen. Per il momento nessun elemento sostituito, anche se Chris Horner informa che la scuderia ha rotto i sigilli degli interventi nel corso della notte per effettuare controlli al cambio. "Siamo tranquilli, oggi sicuramente le cose andranno meglio. Dopo un venerdì complicato siamo convinti che oggi il nostro potenziale uscirà completamente" ha detto il team principal della Red Bull in un'intervista rilasciata a Sky Sport.

I risultati delle libere del sabato

Charles Leclerc si conferma più veloce di tutti anche nell'ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche , ma nelle prime tre posizioni troviamo tutti e tre i big team. Secondo posto per Russell, terzo un "ritrovato" Verstappen dopo le difficoltà meccaniche della giornata precedente. A seguie ancora Ferrari, Mercedes e Red Bull rispettivamente con Sainz 4°, Hamilton 5° e Perez 6°.

Verstappen alla vigilia delle qualifiche: "Non sono sorpreso del distacco"

Sostanzialmente sono una sessione indietro agli altri. Nella FP2 il set-up non è stato dei migliori, ma non puoi cambiare molto in un’ora. Ci siamo accontentati di quello che avevamo e, oggettivamente, non è stato grandioso. In base a quanto successo non sono sorpreso dal gap con i primi". Le parole di Max Verstappen al termine delle prime due sessioni di prove libere: "".

I risultati delle libere del venerdì: occhio alla Mercedes

La Mercedes ha iniziato fortissimo il fine settimana sul circuito di Zandvoort, dominando la prima sessione di prove libere - quelle caratterizzate dal problema meccanico di Verstappen - con una Ferrari che non ha voluto puntare sul giro secco. La risposta della scuderia di Maranello è arrivata nelle successive libere: primo Leclerc e secondo Sainz separati da quattro millesimi, ma con le frecce d'argento sempre in agguato (Hamilton 3° a +0.072). In enorme difficoltà l'altra Red Bull di Perez, dodicesima, mentre il leader della classifica piloti padrone di casa si è nascosto.

Audi entra in F1: "Le corse sono il nostro DNA, vogliamo vincere anche qui"

GP d'Olanda Verstappen, rischio penalità in griglia? Horner: "Siamo tranquilli" 4 ORE FA