La Formula 1 è nel bel mezzo del trittico finale in Europa , dove il Mondiale potrebbe prendere una piega definitiva. Dopo i risultati di Spa nel tentativo di bissare il trionfo dell’anno precedente e mettere i sigilli sul campionato piloti. Davanti ad un pubblico a tinte completamente Orange sulle tribune di Zandvoort, però, il leader del campionato ha avuto un inizio in salita , col serio rischio di incombere in una penalità in caso di sostituzione dell’elemento. Con una Red Bull apparsa maggiormente in affanno nelle prove libere e una Ferrari che invece ha risposto presente dopo un inizio anch’essa in sordina- ed eventualmente ad una prima fila tutta rossa che manca da otto Gran Premi - su un circuito in cui sorpassare non è per niente semplice. Nella partita per il primo posto in griglia si inserisce anche la Mercedes. Le, di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la DIRETTA SCRITTA.