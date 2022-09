È già stato incredibile correre qui l’anno scorso. È una pista fantastica, specialmente con le macchine di F1 nel giro di qualifica. Atmosfera fantastica, ci saranno tante bandiere arancioni e non vedo l’ora che inizi questo weekend. Purtroppo il pubblico di casa non dà nessun vantaggio nei tempi sul giro, però è sempre molto bello vederlo quando sei ai box e anche quando guidi. Cercherò di godermi il tutto il più possibile“, dichiara l’olandese della Red Bull alla stampa. Il lungo weekend di Zandvoort si è aperto quest’oggi per la Formula Uno con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì in vista del Gran Premio d'Olanda 2022 , quindicesimo round stagionale del Mondiale. Max Verstappen è inevitabilmente l’osservato speciale, da campione iridato in carica e leader della generale con una striscia aperta di tre vittorie di seguito prima dell’appuntamento di casa. ““, dichiara l’olandese della Red Bull alla stampa.

Ad

Sulle prospettive in vista del GP: “Spa è stata fantastica per noi, meglio del previsto. La nostra macchina si è trovata alla perfezione su quel tracciato. Qui in Olanda serve molto più carico aereodinamico, c’è un tracciato completamente diverso in cui la velocità in rettilineo conta di meno. Se riusciremo ad azzeccare l’assetto saremo veloci, però il punto interrogativo è quanto saremo competitivi rispetto agli altri“.

GP Belgio La differenza fra Ferrari e Red Bull è Verstappen: il talento diventato dominatore 29/08/2022 ALLE 07:07

Abbiamo lavorato per migliorare il bilanciamento e il mio feeling con la macchina. La RB18 è stata nel complesso molto efficiente per tutta la stagione e va molto forte in rettilineo. Questo punto di forza è più efficace in alcune piste che in altre. Come ho detto prima Spa era una delle migliori piste per questa vettura. E’ stata piacevole da guidare. Vedremo nelle prossime come andrà“, conclude il dominatore della stagione e vincitore del GP d’Olanda nel 2021.

Verstappen show verso Spa: che sfida con la bici di van Aert!

GP Belgio Pagelle: Verstappen extraterrestre, Ferrari e Leclerc abbacchiati 28/08/2022 ALLE 16:28