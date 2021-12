Lewis Hamilton tira un enorme sospiro di sollievo. L’inglese, infatti, era stato convocato alle ore 17.00 italiane (le ore 19.00 locali) dalla direzione di gara, sia tira un enorme sospiro di sollievo. L’inglese, infatti, era stato convocato alle ore 17.00 italiane (le ore 19.00 locali) dalla direzione di gara, sia perché accusato di non aver rispettato una doppia bandiera gialla nel corso della FP3 , sia per avere ostacolato il russo Nikita Mazepin impegnato in un giro lanciato con la sua Haas.

Dopo quindici minuti di discussione, l’inglese è tornato al suo box per prepararsi alle qualifiche. Nel frattempo è uscito prontamente il comunicato della FIA, che scagionava il 7 volte campione del mondo, in attesa della seconda decisione sul cosiddetto “impeding”. A quanto pare, quindi, un disguido tecnico aveva fatto accendere un segnalatore luminoso in maniera erronea. Per il sette volte campione del mondo, quindi, l’assoluzione è stata inevitabile, per Lewis solo una reprimenda per l'ostacolamento ai danni di Mazepin e una multa di 25.000 € per la Mercedes per non aver comunicato al proprio pilota l'arrivo del russo della Haas.

Il comunicato

"I Commissari Sportivi hanno ascoltato Lewis Hamilton ed il rappresentante del team Mercedes e hanno esaminato il video di quanto accaduto. Il direttore di gara ha comunicato ai Commissari Sportivi che l’avviso di doppia bandiera gialla sul sistema di segnalazione FIA è stato attivato accidentalmente sul pannello luminoso numero 6, per meno di un secondo. Anche il video dalla vettura numero 44 mostra chiaramente che non c’era la segnalazione di bandiera gialla all’interno e, quindi, nessuna luce gialla è stata mostrata al conducente e la spia di avvertimento non era visibile sul volante del conducente".

