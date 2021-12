Lewis Hamilton e Max Verstappen, Senza esclusioni di colpi. E’ stata una battaglia senza prigionieri quella fra vinta dall'inglese dopo un GP assolutamente pazzo . Tra bandiere rosse, sorpassi, virtual safety, contatti e scaramucce è al giro numero 38 che avviene l’episodio clou: mentre Max Verstappen sta ridando la posizione all’inglese, Hamilton tampona la Red Bull dell’olandese ed è fortunatissimo a non danneggiare troppo l’ala anteriore della sua Mercedes.

Un episodio in linea con l'eccessiva aggressività mostrata dai due contendenti al titolo, le cui responsabilità vanno probabilmente suddivise: Max non sceglie un punto ideale per ridare la posizione (prima dell’ingresso nella curva 27), Hamilton viene sorpreso nonostante l'avversario avesse mollato il gas da un po', col dubbio che non volesse passare lì per non concedere il Drs sul rettilineo successivo all’alfiere della Red Bull.

Ad

GP dell'Arabia Saudita Verstappen: "Conta più la penalità che la gara, non è F1 questa!" 2 ORE FA

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP dell'Arabia Saudita Hamilton vince il Gp dei veleni a Jeddah ed aggancia Verstappen 6 ORE FA