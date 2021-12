Una grande rivalità. Siamo alle battute conclusive del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Jeddah (Arabia Saudita) assisteremo a una gara in cui il risultato finale non è affatto scontato. Dalla Lewis Hamilton, a precedere il team-mate Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Il tulipano guida la classifica generale con otto punti di margine su Lewis e la loro sfida è decisamente appassionante ed è ormai su tutti i fronti. Siamo alle battute conclusive del. Sulla pista diassisteremo a una gara in cui il risultato finale non è affatto scontato. Dalla pole position partirà il britannico della Mercedes , a precedere il team-matee l’olandese della Red Bull. Il tulipano guida la classifica generale con otto punti di margine su Lewis e la loro sfida è decisamente appassionante ed è ormai su tutti i fronti.

Ad

Due personaggi molto diversi: da un lato un pilota che ama anche divertirsi in altri campi mettendo in mostra altri talenti; dall’altro uno che vuole solo vincere in pista e agisce senza curarsi troppo dell’immagine. Distanze importanti tra loro che alimentano un confronto anche generazionale importante, ricordando che Hamilton è classe ’85, mentre Verstappen è nato nel 1997. Da questo punto di vista, Jos Verstappen (papà di Max ed ex pilota), ha espresso un’opinione su Lewis al Daily Mail:

GP dell'Arabia Saudita Verstappen a muro, il video del botto che gli è costato la pole 20 ORE FA

Non ci siamo mai parlati. Per lui sono nessuno. Lo rispetto solo come pilota, ma nient’altro. Max e Lewis parlano solo sul podio e neanche tanto. Quando vedo mio figlio interagire con altri piloti, penso che si trovino bene, ma non credo che sia così con Hamilton. Il britannico vive nel suo mondo e Max è quello che è, senza filtri. Dice quello che pensa, senza seguire determinati modelli di comportamento imposti. A lui interessa solo fare il pilota, nient’altro“.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP dell'Arabia Saudita Verstappen a muro, il video del botto che gli è costato la pole 20 ORE FA