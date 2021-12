Tutto o niente.ha provato il tutto per tutto per prendersi la pole a Jeddah ma ha pagato a caro prezzo, un errore nell'ultima curva prima del traguardo del suo ultimo giro della Q3 delle qualifiche del GP dell'Arabia Saudita . L'olandese stava completando un giro spaziale, aggredendo subito la pista e sfiorando il muro per un nulla. Mad Max ha continuato a spingere arrivando ad ottenere un vantaggio molto importante dopo i primi due settori ma nel T-3, l'afiere della Red Bull non si è accontentato e ha voluto strafare, arrivando lungo all'ingresso dell'ultima curva e colpendo il muro in uscita. Un incidente che lo costringerà a partire dalla seconda fila, dalla terza casella, nella speranza che nella botta non si sia danneggiato il cambio . Ecco qui l'errore chiave che costringer Verstappen a una gara tutta in salita.