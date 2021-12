Dal giro perfetto alla seconda fila: in pochi istanti si è consumato per Max Verstappen l'atto decisivo delle qualifiche del Gp di Arabia Saudita, penultima prova del Mondiale 2021. L'olandese della Red Bull, con una tornata mostruosa, stava prendendosi largamente la pole position, ma è andato a sbattere con la posteriore destra nelle ultime curve, lasciando la prima fila alle Mercedes di Hamilton e Bottas. Un errore di generosità che rischia però di costare caro a Max, visto che la Mercedes è apparsa particolarmente veloce su gomme medie, quelle con cui si partirà nella gara di domenica. Ottimo 4° tempo per Charles Leclerc su Ferrari, che affianca proprio Verstappen in seconda fila. Eliminata in Q2 l'altra rossa di Carlos Sainz, frenato da un testacoda e da un danno all'ala posteriore. Buon 10° posto per Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo.

Lewis Hamilton scambia il cinque con Valtteri Bottas dopo le qualifiche del GP di Jeddah, Getty Images Credit Foto Getty Images

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Lewis Hamilton Mercedes Valtteri Bottas Mercedes Max Verstappen Red Bull Charles Leclerc Ferrari Sergio Perez Red Bull Pierre Gasly Alpha Tauri Lando Norris McLaren Yuki Tsunoda Alpha Tauri Esteban Ocon Alpine Antonio Giovinazzi Alfa Romeo

MOMENTI CHIAVE

Q1 - Sessione tiratissima, oltre il dovuto per una Q1. Ma le difficoltà nella gestione del traffico e la continua evoluzione della pista impongono di girare tanto e bene. Verstappen prova a prendersi il miglior tempo nel finale, ma deve inchiodarsi alle spalle di sei macchine quasi ferme nelle ultime curve del suo tentativo. Perez chiude davanti a tutti, Bottas è secondo, Hamilton si gestisce. Le notizie arrivano dietro: Alonso la scampa per un soffio col 15° tempo, le Aston Martin vengono clamorosamente eliminate in parata.

Q2 - Questa volta il miglior tempo se lo prende Hamilton, ma i brividi arrivano dalla Ferrari di Sainz. Lo spagnolo perde la macchina nello stesso punto in cui laveva distrutta ieri Leclerc, a oltre 250 kmh,ma contiene il testacoda e riesce a non sbattere, salvo un piccolo danno all'ala posteriore. Non c'è tempo per sostituirla e torna in pista con l'ala danneggiata per qualificarsi, ma rischia l'iscita ancora nel medesimo punto, arrendendosi quindi all'eliminazione. Vittime illustri della tagliola anche Ricciardo e Alonso.

Q3 - Hamilton fa il miglior tempo, Verstappen si tiene l'ultimissimo tentativo in cui dare tutto, e attacca un giro in cui sfiora letteralmente tutti i muri del circuito saudita. Dopo i primi due settori e largamente in pole, con circa tre decimi di vantaggio, ma esagera e va a toccare il muro con l'anteriore destra nell'ultima piega a sinistra prima dell'allungo finale. Addio pole. Nello stesso tentativo Charles Leclerc porta la Ferrari in seconda fila dopo una qualifica sofferta per il team di Maranello.

TOP

Lewis Hamilton - L'impressione è che abbia vinto la sfida dei nervi con Verstappen: nel primo tentativo del Q3 rischia di perdere la macchina nello stesso punto del testacoda di Sainz, ma la tiene e va poi a centrare un buon crono, sufficiente per la pole provvisoria anche se forse non il suo migliore possibile. Max paga invece un giro potenzialmente mostruoso con l'errore nel finale, nella giornata in cui sapeva di dover fare la pole a tutti i costi. Errore che rischia di riflettersi pesantemente anche sulla gara.

Charles Leclerc - Sul sinuoso tracciato saudita la SF21 brilla solo a tratti, e la qualifica si complica già in Q2 col testacoda e l'eliminazione di Sainz. Le Alpha Tauri sembrano avere qualcosa in più, Chalres tira fuori nell'ultimo tentativo un giro perfetto, che porta una seconda fila che va al di là del potenziale della macchina.

Valtteri Bottas - Sfrutta l'errore di Verstappen strappandogli la seconda fila, e la statistica lo dà come terzo pilota di sempre, dopo Senna e Prost, a stare fra i primi dieci in qualifica per 100 Gran premi consecutivi. Da questo punto di vista è affidabile.

FLOP

Fernando Alonso - Dopo il podio da urlo in Qatar, un sabato saudita che sembra un passaggio a vuoto. Salvo per un pelo in Q1, sempre lontano dal compagno Ocon, che entra nella top ten mentre lo spagnolo è eliminato in Q2. L'Alpine non brilla, ma Fernando sembra aver sofferto oltremisura l'unicità del tracciato di Jeddah.

Aston Martin - Fuori con entrambi i piloti in Q1, senza poter nemmeno imputare al traffico o a situazioni contingenti una prestazione sconcertante.

