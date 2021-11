Lewis Hamilton ha vinto in maniera autoritaria gli ultimi due GP in Brasile Qatar , riaprendo definitivamente un mondiale che sembrava essere indirizzato verso l’Olanda maresta il leader della classifica generale e fra poco meno di due settimane a Jeddah (Arabia Saudita) ha il primo match point per laurearsi campione del mondo e chiudere l’egemonia Mercedes-Hamilton con un GP d’anticipo. Ma cosa deve succedere perché il pilota della Red Bull - che comanda la classifica del mondiale piloti con 351,5 punti dopo 20 gare, 8 in più del campione iridato in carica Lewis Hamilton - si aggiudichi il titolo già a Jeddah? Per avere l'aritmetica certezza del titolo,. Ecco nel dettaglio le combinazioni e cosa deve succedere fattivamente perché questa eventualità si palesi.