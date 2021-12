Charles Leclerc si è reso protagonista di un brutto incidente durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita, penultima prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota monegasco ha perso il controllo della propria monoposto alla curva 22 ed è finito a muro distruggendo la parte anteriore della sua Ferrari. Per fortuna Leclerc è uscito illeso dall'abitacolo e ha chiesto subito scusa via radio per l'errore commesso. Nelle libere 2 il miglior tempo è stato centrato dalla Mercedes di Lewis Hamilton, mentre Leclerc si è è piazzato al decimo posto.