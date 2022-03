la prima vittoria del Mondiale 2022 di F1 che per il monegasco Charles Leclerc è già il momento di proiettarsi al prossimo round di Gedda, in Arabia Saudita. Il pilota della Ferrari, autore di una prestazione magnifica nella prima gara a Sakhir, è tra i più attesi considerato il potenziale espresso dalla Rossa in Bahrain. Tuttavia, il Neanche il tempo di digerireche per il monegascoè già il momento di proiettarsi al prossimo, autore di una prestazione magnifica nella prima gara a Sakhir, è tra i più attesi considerato il potenziale espresso dalla Rossa in Bahrain. Tuttavia, il circuito cittadino saudita ha caratteristiche diverse e da questo punto di vista tutto può cambiare.

Ad

A Maranello non sono ancora tornato, ma lì sono tutti felici e motivati per il successo in Bahrain (Leclerc)

GP dell'Arabia Saudita Ferrari alla verifica motore, Red Bull in cerca di riscatto IERI A 11:10

Le parole di Leclerc in conferenza

"Stiamo bene e ci sono sorrisi nel team dopo la vittoria. A Maranello non sono ancora tornato, ma lì sono tutti felici e motivati per il successo in Bahrain. Della vettura cosa mi ha colpito? Sono diverse dallo scorso anno, felice del bilanciamento che dà la fiducia per spingere. La macchina è solida e questo è positivo".

"Saremo nella mischia, credo che la Red Bull sarà molto forte. A breve avremo le risposte, ma non voglio sentirmi candidato n.1 per il successo. Nel 2019 ero forte in qualifica, ma non altrettanto in corsa. Ho lavorato su questo aspetto e ho un altro approccio. Ci sono stati dei momenti complicati domenica scorsa con il pressing di Verstappen, ma alla fine sono riuscito a controllare il tutto".

Doppietta n.85, record di punti: il successo della Ferrari in numeri

Le parole di Max Verstappen

"Non ero del tutto contento anche prima del ritiro in Bahrain, perché ero secondo. In ogni caso sarebbe stato un buon bottino di punti. Dalla macchina mi aspettavo di più, però abbiamo imparato molto. In Bahrain le gomme si surriscaldavano ed una volta che segui un'altra macchina da vicino per due giri cominci a scivolare troppo, ma ci saranno piste con degrado minore e allora riusciremo a seguire più a lungo chi ci sta davanti".

"Non abbiamo affrontato i problemi riscontrati in gara durante i test, quindi non ce li aspettavamo. Per certi versi è stato un episodio sfortunato, che non doveva però verificarsi. Ritirare tre macchine (le due Red Bull e l'AlphaTauri di Gasly, ndr) è qualcosa di negativo e non servono giri di parole. Se vogliamo lottare per il titolo non può succedere ancora".

Red Bull, Mercedes, Ferrari: le monoposto del mondiale 2022

Ha parlato anche Hamilton

"Una settimana non è un lasso di tempo enorme, ma posso garantire che stiamo facendo un grandissimo lavoro. Il team è assolutamente a testa bassa e sta mettendo tutta la sua concentrazione per esaminare l'immensa mole di dati raccolti in Bahrain. Sappiamo di avere problemi ma stiamo lavorando per risolverli e tornare a lottare davvero. Penso che a livello di prestazioni non ci saranno differenze enormi rispetto a Sakhir, ma proveremo qualcosa di nuovo per liberare un po' di potenziale sulla W13.

Gli avversari, però, rimangono molto forti ed è bello rivedere la Ferrari competitiva dopo due anni non semplici. Sicuramente siamo su una pista molto diversa e super-veloce, con un asfalto differente e che porta ad un comportamento delle gomme molto distante rispetto a quanto visto a Sakhir. Sono presenti tanti lunghi rettilinei che potrebbero metterci in difficoltà a livello di porpoising, ma contiamo di risolvere questo problema in fretta. Si tratta di un qualcosa che non avevamo mai affrontato negli anni scorsi, non so se anche le altre scuderie lo vivano alla stessa maniera, ma so che i nostri aerodinamici stanno intervenendo per porre fino a questi saltellamenti che risultano fastidiosi sotto ogni punto di vista".

Hamilton, Verstappen, Leclerc: chi guadagna di più? Tutti gli ingaggi

Le parole dell'altro ferrarista: Sainz!

"Forse sono stato un po' troppo negativo dopo la gara. Abbiamo fatto una doppietta, però non ero contento della macchina e di come l'ho guidata. Sto lavorando e devo portarla più vicina al mio stile di guida. Nonostante questo, siamo andato sul podio e abbiamo margini di crescita. Rinnovo con la Ferrari? Siamo vicini. È un passo molto importante per la mia carriera e credo che sia io che la scuderia potremo uscirne soddisfatti".

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP dell'Arabia Saudita Ferrari alla verifica motore, Red Bull in cerca di riscatto IERI A 11:10