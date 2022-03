La prima giornata del Gp dell'Arabai Saudita è stata ovviamente condizionata dal missile che ha colpito un vicino impianto petrolifero. Queste le parole del Team Principal Mercedes Toto Wolff:"Io resto qui con la mia famiglia, ho deciso così perchè ci è stata garantita la sicurezza. Spero lo facciano anche i piloti, ma siamo in democrazia e ognuno è libero di fare le proprie scelte".

Stefano Domenicali ha rassicurato sul proseguo del weekend: "Abbiamo ricevuto rassicurazioni dalle autorità locali. Crediamo in loro e andremo avanti regolarmente con l'evento. La sicurezza è garantita, hanno tutti i sistemi per proteggere l'area".

Charles Leclerc, primo al termine delle FP2: "È stata una giornata positiva con un finale sfortunato. Nella seconda sessione ho commesso un piccolo errore ma niente che mi faccia perdere confidenza: semplicemente mi aspettavo che l’anteriore scivolasse di più e così ho finito per toccare il muro all’interno di curva 4. Ora è tempo di concentrarsi sul sabato: credo che il passo ci sia ed è stato un peccato non aver potuto girare con più carburante a bordo. Mi aspetto che domani potremo giocarcela là davanti"

Max Verstappen, secondo su Red Bull: "Le prove libere odierne sono andate abbastanza lisce. Dal punto di vista del team siamo stati in grado di completare il programma previsto, lavorando anche con diversi tipi di gomme. La Ferrari sembra di nuovo forte per cui dobbiamo ancora spingere per recuperare il gap. Per quanto ho visto abbiamo ancora tanto margine di miglioramento sulla nostra RB18".

Carlos Sainz, terzo con la Ferrari: "Come ci aspettavamo queste vetture sulla pista di Jeddah si comportano in maniera differente rispetto al Bahrain e perciò dobbiamo continuare ad analizzare i dati per definire bene l’assetto della monoposto in base alle diverse condizioni e alle caratteristiche delle curve di questo tracciato. Il saltellamento è stato un problema a un certo punto, anche se non mi preoccupa. Come lo scorso anno sarà fondamentale per impostare la strategia comprendere quale sarà la gomma ideale per la gara. Sfortunatamente non abbiamo potuto effettuare il long run che avevamo previsto al termine della seconda sessione perché dopo che ho toccato le barriere siamo dovuti rimanere nel box. Vediamo cosa ci riserva domani.

