Sebastian Vettel e una negatività che non arriva. Il tedesco dell’Aston Martin è costretto ancora ad attendere prima di tornare nell’abitacolo della macchina britannica. Il quattro volte iridato, infatti, è risultato ancora positivo al controllo anti-Covid e per questo niente weekend a Jeddah (Arabia Saudita). Vettel, già costretto a rinunciare al primo round di Sakhir (Bahrain), sperava di poter recuperare e di gareggiare nel secondo appuntamento del Mondiale 2022 di F1. Tuttavia il riscontro citato non consente al teutonico di essere parte dei giochi. Per questo Aston Martin, come accaduto nel primo fine-settimana iridato, si affiderà al tedesco Nico Hulkenberg per sostituire il quattro volte iridato. Una nuova chance dunque per Hulkenberg, chiamato a guidare la vettura del team di Silverstone, con l’augurio di avere un pacchetto più competitivo della prima uscita.

