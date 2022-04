La Ferrari ha incominciato in maniera brillante il Mondiale F1 2022: Charles Leclerc ha vinto il Carlos Sainz è riuscito a salire sul podio in entrambe le occasioni. Il monegasco si trova in testa alla classifica piloti, la Scuderia di Maranello è al comando nella graduatoria riservata ai costruttori. Nel weekend si tornerà in pista per il GP di Australia a Melbourne, ma nel frattempo il team principal Mattia Binotto ha rilasciato una lunga intervista al quotato quotidiano tedesco Das Bild. La guida della Scuderia di Maranello ha esaltato il lavoro di gruppo: ha vinto il GP del Bahrain e poi è giunto secondo in Arabia Saudita al termine di un duello serrato con Max Verstappen,è riuscito a salire sul podio in entrambe le occasioni. Il monegasco si trova in testa alla classifica piloti, la Scuderia di Maranello è al comando nella graduatoria riservata ai costruttori., ma nel frattempo il team principal Mattia Binotto ha rilasciato una lunga intervista al quotato quotidiano tedesco Das Bild. La guida della Scuderia di Maranello ha esaltato il lavoro di gruppo:

Tutti alla Ferrari stavamo aspettando la nuova stagione. Sapevamo di avere una buona macchina, ma non ci siamo resi conto di quanto fosse buona fino a dopo la prima gara: è stato un grande sollievo. C’era tanta pressione, portare i trofei in fabbria e vedere le facce felici è stata una ricompensa enorme. Siamo tornati competitivi, questa è la cosa più importante. Abbiamo portato a casa 78 punti sugli 88 possibili nelle prime due gare, è un motivo per cui essere felici. Un progetto così grande ha richiesto anni, è stato un lungo viaggio e c’è ancora molto da fare e migliorare, vogliamo riportare la cultura Ferrari in squadra: siamo la squadra di maggior successo della storia, questo è cioè che intendiamo con il motto essere Ferrari. Correre, combattere e vincere fa parte del nostro DNA: questo è il nostro posto, siamo in una buona posizione a inizio stagione. Per vincere il Mondiale? Per poter lottare per la vittoria in ogni gara“.

Mattia Binotto si è proiettato anche verso l’imminente futuro: “Lo sviluppo giocherà un ruolo chiave nella seconda parte del campionato. Ci stiamo godendo questo buon inizio, ma siamo pronti a lottare i ogni gara per mantenere questo livello di prestazioni“. Gli avversari dicono che la Ferrari è favorita perché ha potuto iniziare a sviluppare la nuova vettura prima dei rivali, ma Mattia Binotto è stato molto chiaro: “Non è vero, è completamente sbagliato. Secondo le regole, a tutti è stato permesso di iniziare a lavorare in galleria del vento e fare simulazioni solo dal 1° gennaio 2021. Non abbiamo un vantaggio rispetto agli altri, chi ce l’ha diventa evidente solo dopo le prime cinque gare“. Mattia Binotto ha parlato anche di Michael Schumacher:

"Con Schumacher abbiamo passato un periodo fantastico, incredibile. Sono davvero orgoglioso di averne fatto parte. E non solo: ho imparato molto da lui. Ho preso da Michael la mentalità vincente e la capacità di essere un leader. Non dimenticherò mai i suoi insegnamenti”.

