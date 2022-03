campo di verifica per ciò che si è visto nella gara d'esordio. Per la Ferrari in primis, chiamata a dare conferme sulla performance del proprio nuovo motore su un circuito da alte velocità. Ma anche per la Red Bull, chiamata all'esame di recupero dopo la partenza falsa di Sakhir. Nel 2021 il Gp d'Arabia Saudita, il primo nella storia, fu la 22esima e penultima prova del Mondiale, con la vittoria di Lewis Hamilton che sembrò riportare il titolo ad un passo da Brackley prima del gran rovescio finale ad Abu Dhabi. Questa'anno invece la gara sul circuito cittadino di Jeddah è la seconda prova in calendario, dopo il via in Bahrain , e diviene subito. Per la Ferrari in primis, chiamata a dare conferme sulla performance del proprio nuovo motore su un circuito da alte velocità. Ma anche per la Red Bull, chiamata all'esame di recupero dopo la partenza falsa di Sakhir.

Charles Leclerc (Ferrari) Credit Foto Getty Images

MOTORE FERRARI ALLA FRUSTA

In Bahrain, al netto della prova pressoché perfetta di Charles Leclerc, la Ferrari ha evidenziato una motricità decisiva nei tratti lenti ed una potenza motoristica invidiabile, tanto da aver fatto eleggere la nuova power unit 'superfast' di Maranello come la migliore del lotto da radio paddock. Lo si è apprezzato dai dati telemetrici, ma soprattutto dalla capacità di Leclerc di rispondere per due volte sul dritto a Verstappen. Una rossa stabile e consistente, ma anche parecchio veloce. Proprio Jeddah, circuito cittadino ricavato in riva al mare con rettilinei lunghissimi e diversi 'stop and go', può essere la perfetta cartina di tornasole per verificare l'effettiva efficienza del motore del Cavallino. Solo pochi mesi fa, fra i muretti del tracciato non permanente più veloce in calendario, Leclerc prese mezzo secondo in qualifica e chiuse la gara al 7° posto. Ora la Ferrari approccia il Gp arabo con ben altre aspettative.

Max Verstappen (Red Bull) - GP of Bahrain 2022 Credit Foto Getty Images

RED BULL, VIETATO SBAGLIARE

Ancora più importanti le verifiche che attendono in pista la Red Bull. Veloce quanto la Ferrari in Bahrain (quanto meno con Verstappen) ma messa fuori causa da un ancora misterioso problema di affidabilità. In gara il campione del mondo ha tenuto il ritmo di Leclerc sia nel primo stint, quando montava gomme usate al contrario dell'avversario, sia soprattutto con gomma nuova, quando ha provato per ben tre volte l'attacco. Fosse partito dalla pole, probabilmente la gara avrebbe avuto uno sviluppo diverso, ma qui va dato ulteriore merito a Leclerc per il giro in qualifica e per la capacità di difesa mostrata in gara. Certo è che l'Arabia Saudita rappresenta per il team di Chris Horner il test verità sia sul piano della velocità - e se la Ferrari si è mostrata velocissima sul dritto la RB18 non è stata da meno - sia soprattutto su quello dell'affidabilità. Lo 'zero' in classifica pesa, e va cancellato subito.

MISTERO SULLE ROTTURE IN BAHRAIN

Proprio i motivi del doppio stop di Sakhir sono ancora avvolti in una nube di mistero. Inizialmente si era parlato di problemi di pescaggio e/o di pompa della benzina, componenti standard su cui peraltro la Federazione aveva dato modo a tutti i team di lavorare un'ora in più per le verifiche. Il fatto che avrebbero ceduto solo sulle Red Bull è di per sé strano, e dunque coinvolgerebbe altre componenti. I più maligni puntano il dito sulle temperature, per la prima volta probanti rispetto ai test, e sulla conseguente tenuta della power unit. Che sull'Alpha Tauri di Gasly avrebbe ceduto nella parte termica, mentre sulle Red Bull in quella elettrica.

MERCEDES IN DIFESA

Se Ferrari e Red Bull cercano conferme, la Mercedes è forzatamente in posizione di attesa. La W13, così estrema nel progetto tecnico, ha ancora diverse difficoltà di assetto e di porpoising che impediscono ai piloti di estrarne il massimo potenziale, e difficilmente in pochi giorni sarà possibile intervenire in modo tangibile. Anche perché la freccia d'argento senza pance vista nei test di Sakhir era già il primo importante step rispetto alla macchina scesa in pista a Barcellona. Il team di Toto Wolff, in questa prima fase, è costretto a giocare in difesa provando a massimizzare il risultato, come in Bahrain. In Australia, probabilmente, si vedrà qualcosa di nuovo. Detto che in regime di budget cap, come sottolineato da Binotto, occorre valutare bene come e quando mettere in pista eventuali pacchetti di sviluppo sostanziosi.

