Lewis Hamilton è stato eliminato nella Q1 Qualcosa che nessuno poteva prevedere:è stato eliminato nella Q1 delle qualifiche del GP di Arabia Saudita , secondo round del Mondiale 2022 di F1, e scatterà dalla 16ª casella in griglia. Per ritrovare il sette volte campione del mondo, escluso dal Q1 non per penalità, incidenti o guai alla monoposto, bisogna risalire addirittura a 13 anni fa: quando ai tempi della sua militanza in McLaren, scattò addirittura in penultima posizione (19° in griglia alle spalle di Sutil).

Il pilota della Mercedes non è andato oltre il 16° tempo del time-attack odierno, ponendo l’accento su tutte le sue problematiche e quella della Stella a tre punte. Una situazione anomala, però, se si tiene conto che il compagno di squadra, George Russell, sia stato in grado di siglare il quarto tempo.

5 anni dopo, Hamilton escluso dal Q1!

Una eliminazione dai connotati storici visto che, come riferito da Sky Sport, da 83 gare di fila Lewis si qualificava in Q2, da 71 in Q3. L’ultima eliminazione dell’asso nativo di Stevenage in Q1 in assoluto risale al Brasile 2017 per un incidente. Una qualifica pessima spiegata così dall'alfiere della Mercedes, sempre ai microfoni di Sky Sport.

Non avevo buone sensazioni dalla macchina, nelle libere era il contrario. Improvvisamente, era difficile da guidare più di quanto mi aspettassi. Sinceramente non so da cosa possa dipendere. Potenza del motore Mercedes? Credo che dobbiamo concentrarsi sulla resistenza aerodinamica (drag, ndr)".

