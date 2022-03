seconda gara di Formula 1 2022, il GP dell'Arabia Saudita. La paura dopo Circus, proseguito regolarmente con le Sergio Perez. Ma la Ferrari non ci sta e vuole tornare dalla breve tournée del Medio Oriente a bottino pieno, dopo la Charles Leclerc affianca il messicano della Red Bull in prima fila, alle sue spalle il compagno di squadra Carlos Sainz a precedere il campione del mondo in carica Max Verstappen, per un'altra sfida a viso aperto tra la Rossa e la scuderia anglo-austriaca. Motori caldi per conoscere il vincitore della. La paura dopo il missile che venerdì ha colpito una raffineria petrolifera ad una decina di chilometri di distanza dal circuito di Jeddah non ferma il, proseguito regolarmente con le qualifiche che hanno premiato per la prima volta in carriera. Ma la Ferrari non ci sta e vuole tornare dalla breve tournée del Medio Oriente a bottino pieno, dopo la doppietta nel Gran Premio inaugurale in Bahrain., alle sue spalle il compagno di squadra, per un'altra sfida a viso aperto tra la Rossa e la scuderia anglo-austriaca.

Fondamentale ancora una volta la strategia, ma soprattutto non commettere errori su un tracciato pieno di insidie, dove una sbavatura del pilota può rivelarsi brutale, come capitato a Mick Schumacher nelle qualifiche . Il pilota della Haas è uscito fortunatamente illeso da un violentissimo impatto contro le barriere, ma non può partecipare alla gara per motivi precauzionali. Scala dunque di una posizione il grande deluso della vigilia, Lewis Hamilton , escluso dalla Q1 del sabato e costretto ad una gran rimonta dalla 15ª casella.

Ad

Alle ore 19:00 italiane il via di una gara che si preannuncia ad alta intensità, come l'unico precedente sul circuito cittadino saudita ricorda. Noi di Eurosport vi raccontiamo la DIRETTA SCRITTA, con aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi del Gran Premio.

GP dell'Arabia Saudita Leclerc: "Ho pensato a non fare errori", Sainz: "Fiducioso per la gara" 2 ORE FA

Assente Mick Schumacher

Come comunicato dal team Haas, Mick Schumacher non corre il GP dell'Arabia Saudita. Il tedesco figlio d'arte è andato a sbattere contro il muro a quasi 250 km/h durante la seconda fase delle qualifiche. Dopo diversi minuti di apprensione, il pilota è uscito dalla monoposto senza aver subito grosse conseguenze fisiche, poi trasportato per accertamenti all'ospedale. Fortunatamente sta bene, ma per sicurezza salta la gara.

Hamilton, Verstappen, Leclerc: chi guadagna di più? Tutti gli ingaggi

GP dell'Arabia Saudita Hamilton: "16° tempo inspiegabile, abbiamo problemi di drag" 2 ORE FA