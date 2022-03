Le qualifiche del GP di Arabia Saudita hanno vissuto attimi di apprensione per l’incidente occorso a poco meno di 5 minuti dalla conclusione della Q2 per un tremendo incidente occorso a Mick Schumacher, pilota della Haas.

Il 23enne driver tedesco, figlio del leggendario sette volte campione del mondo Michael, è andato a sbattere ad oltre 220 km/h contro i muri, in quel punto parecchio vicini al tracciato, posti fra la curva 11 e 12. Violentissimo il testacoda e l’impatto contro le barriere, e macchina distrutta.

Schumacher è uscito dalla monoposto divelta grazie ai soccorritori, che lo hanno portato al centro di controllo medico con un’ambulanza. Per fortuna a confermare le buone condizioni del pilota tedesco ci ha pensato anche un tweet della stessa Haas, che ha confermato come il driver sia cosciente e in contatto costante con il team.

