Checo trova la prima pole della carriera al 216° tentativo, superando per soli 25 millesimi Charles Leclerc e per un paio di decimi Carlos Sainz. Sergio Perez conquista la pole position nel GP dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione di Formula 1, rovinando quella che sembrava un'altra festa Ferrari nelle qualifiche, almeno fino alla bandiera a scacchi della Q3. Sul circuito cittadino di Jeddah,al 216° tentativo,

Le due Ferrari si devono accontentare di rimanere davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen, quarto. Ancora una volta, come nel GP del Bahrain, vedremo in griglia di partenza una Rossa e una Red Bull in prima e in seconda fila. Ad ulteriore conferma che restano loro i protagonisti di questo inizio di campionato, viste le difficoltà delle Mercedes, in particolare Lewis Hamilton , che per la prima volta dal 2017 non supera il primo taglio e partirà soltanto 16° in gara.

Ad

GP dell'Arabia Saudita Hamilton: "16° tempo inspiegabile, abbiamo problemi di drag" UN' ORA FA

Piloti Ferrari: "Più veloci con le gomme usate"

Resta abbastanza sorpreso Charles Leclerc per la mancata seconda pole consecutiva, dopo aver piazzato il miglior crono in tutte le sessioni di prove libere: "Il giro mi è sembrato ottimo, sono contento; durante tutte le qualifiche sono stato concentrato per evitare errori e dunque danni alla macchina, era facile provocarne oggi. Ho dato tutto nell’ultimo giro del Q3, forse in qualche curva avrei potuto prendere traiettorie migliori ma non mi aspettavo questo tempo da Perez, quindi complimenti a lui!".

Carlos Sainz invece non si migliora nell'ultimo time attack ed è costretto ancora una volta a partire dalla seconda fila, dopo aver sognato anch'egli il primo posto in griglia di partenza, mai ancora ottenuto; ma c'è comunque fiducia in vista della gara, regolarmente in programma nonostante gli attimi di Il giro che abbiamo fatto è stato buono - afferma lo spagnolo - non so perché le gomme usate sono state migliori delle nuove. Nell’ultimo tentativo del Q3 non avevo grip, Charles e Sergio sono stati meglio di me. Domani penso che giocheremo molto con le strategie, penso che sarà una bella gara". invece non si migliora nell'ultimoed è costretto ancora una volta a partire dalla seconda fila, dopo aver sognato anch'egli il primo posto in griglia di partenza, mai ancora ottenuto; ma c'è comunque fiducia in vista della gara, regolarmente in programma nonostante gli attimi di tensione per un attentato terroristico avvenuto nelle vicinanze il venerdì. "- afferma lo spagnolo -".

Perez: "Se ci riprovassi altre mille volte non ci riuscirei"

Gioia assoluta per Sergio Perez, che ha reagito così subito dopo le qualifiche: "Ci sono voluti un po’ di GP prima di arrivare a questo risultato, ho fatto un giro grandioso. Se ci riprovassi 1000 volte, non ci riuscirei. Sinceramente non ci aspettavamo di essere davanti alle Ferrari in qualifica perché abbiamo lavorato più per la gara. Vediamo domani, speriamo di poter vincere".

Verstappen: "Non avevo grip in Q3"

Quarto ma primo dei delusi Max Verstappen, che non si sarebbe mai aspettato di partire in seconda fila e alle spalle del compagno di squadra messicano, dopo aver tenuto testa a Leclerc nelle libere e alle Ferrari nelle prime due tornate di qualifiche. Queste le parole del 24enne olandese ai microfoni di Sky Sport: "Non avevo grip e la macchina in curva aveva un comportamento strano. Il feeling nel Q3 non era dei migliori e questo mi ha costretto a un piazzamento che non mi soddisfa affatto. Da un certo punto di vista è un bene che ci sia Perez in pole perché precede i nostri avversari. Sono comunque convinto di fare una bella gara domani"

Red Bull, Mercedes, Ferrari: le monoposto del mondiale 2022

GP dell'Arabia Saudita Perez beffa Leclerc e fa la pole in Arabia. Sainz 3°, Hamilton 16°! UN' ORA FA