Mondiale di Formula 1, ma le prime due gare tra Bahrain e Arabia Saudita hanno lasciato già diverse indicazioni e impressioni. Tra queste, quella che probabilmente fa più rumore, è Preoccupa il motore, vistosamente meno performante di quello di Red Bull e Ferrari. Nei prossimi Gran Premi dovrebbero arrivare grosse modifiche per la vettura e lì potremo saperne di più sul vero ruolo che le ”frecce argento” svolgeranno in questo campionato. Sulla questione è intervenuto il grande capo del team, Toto Wolff: "Troppo presto per dare dei giudizi, dobbiamo effettuare altre analisi sui livelli di resistenza prima di poter giudicare definitivamente se ci mancherà potenza". Manca ancora più di una settimana al prossimo appuntamento delma le prime due gare trahanno lasciato già diverse indicazioni e impressioni. Tra queste, quella che probabilmente fa più rumore, è la grande difficoltà in cui si trova la Mercedes. Un podio piuttosto fortunato nel primo Gran Premio ed una prestazione incolore nel secondo costituiscono ben più di un campanello d’allarme per il team che ha dominato l’ultimo decennio delle quattro ruote.Nei prossimi Gran Premi dovrebbero arrivare grosse modifiche per la vettura e lì potremo saperne di più sul vero ruolo che le ”” svolgeranno in questo campionato. Sulla questione è intervenuto il grande capo del team,: "Troppo presto per dare dei giudizi, dobbiamo effettuare altre analisi sui livelli di resistenza prima di poter giudicare definitivamente se ci mancherà potenza".

L’altro tema importante di questo inizio di stagione è sicuramente la rinascita della Ferrari, finalmente in grado di giocarsela per la vittoria dopo stagioni difficili. Anche su questo si è espresso il team principal di Mercedes, come riportato da Marca: "Chiaramente la Ferrari ha fatto un passo in avanti enorme, l’anno scorso è arrivata terza nel Mondiale, ma non era completamente competitiva. Non credo che ci siano grandi differenze nel propulsore però“.

