Mick Schumacher, Che sia finita tutto con un grande spavento e nulla più è veramente una splendida notizia, perché a un certo punto, quando si è vista la Haas di schiantarsi a oltre 240 km/h contro le barriere della pista di Jeddah , si è davvero temuto il peggio.

Per fortuna invece la scocca, l’halo e la compattezza di queste monoposto di nuova generazione hanno permesso al tedesco di evitare guai seri ed uscire praticamente illeso da un botto che solo 10-15 anni fa avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Mick, nella gara di domenica sera, non correrà ma il fatto che non abbia riportato ferite gravi e sia uscito tutto intero dalla sua monoposto divelta è veramente un autentico miracolo.

La dinamica dell’incidente

E’ successo tutto quando mancavano poco meno di 5 minuti allo scadere del Q2 , nel tentativo di migliorare il nono tempo, Schumacher ha allargato troppo la traiettoria, spaciando la propria Haas sul cordolo ad oltre 240 km/h, la vettura si è alzata da terra ed ha perso carico aerodinamico schiantandosi contro le barriere, col pilota impotente rimasto immobile nel proprio abitacolo.

Un botto tremendo ma per fortuna privo di conseguenze per Mick che è sempre rimasto cosciente, non appena rientrato ai box ha chiamato e tranquilizzato mamma Corinna e alle 22:23 ora italiana (le 1:23 in Arabia Saudita) ha voluto tranquillizzare tutti postando un selfie con un messaggio breve ma estremamente significativo: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che sto bene. Grazie a tutti i vostri messsaggi affettuosi. La macchina viaggiava davvero alla grande oggi, torneremo ancora più forti di prima”.

