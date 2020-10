La Ferrari sta vivendo una stagione estremamente complicata, le prestazioni sono deludenti e i risultati scarseggiano ad arrivare. A Maranello si sta lavorando già per il prossimo anno e anche in vista del 2022, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento. Il team principal Mattia Binotto ha analizzato la situazione e a it.motorsport.com ha parlato degli scenari che attendono il Cavallino Rampante: “Al Nurburgring abbiamo delle novità a completamento del pacchetto e ne avremo altre tra due settimane (si parla del diffusore, ndr), sono tutti affinamenti del progetto attuale volti a trovare conferme sulla strada da intraprendere per il 2021”.