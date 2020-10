Cavallino Rampante che, comunque, si è fatto sentire in fatto di nomine e di scelte anche per altri aspetti. Tra questi il nome del nuovo capo della F1. Non è un mistero che tra i candidati vi fosse l’attuale Team Principal della Mercedes Toto Wolff, molto interessato a occupare questa posizione nel Circus. Tuttavia, è arrivato il veto della scuderia di Maranello, come ammesso da Mattia Binotto (Team Principal della Rossa): “Sì, ci siamo opposti alla nomina di Toto Wolff a capo della F.1. È un diritto che come Ferrari abbiamo, unici nei GP, e in questo caso lo abbiamo esercitato. Non per la persona in sé, perché Toto poteva essere adatto, ma perché è attualmente coinvolto in F.1 e per noi non è corretto che chi ricopre un ruolo in un team oggi nel Mondiale vada a occupare quella posizione. Siamo contenti che sia stato scelto Stefano Domenicali, che da tempo è uscito dall’ambiente ma conosce bene la F.1“, le parole di Binotto (fonte: La Gazzetta dello Sport).