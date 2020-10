Charles Leclerc si appresta ad affrontare il GP dell’Eifel 2020, undicesima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito del Nurburgring. Il pilota della Ferrari spera di ottenere un buon risultato in Germania, su una pista dove non ha mai guidato una monoposto di F1. Il monegasco è reduce dal sesto posto conquistato un paio di settimane fa in Russia e spera di poter contare su una vettura in grado di poter battagliare quantomeno per la top-5 in una stagione estremamente difficile, anche perché nelle ultime cinque gare ha collezionato appena dodici punti ed è scivolato al settimo posto della classifica generale.