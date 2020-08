Cambio di format previsto per il GP dell'Emilia Romagna, in programma il 1° novembre. Si terrà una sola sessione di prove libere di 90 minuti sabato mattina, prima delle qualifiche del pomeriggio, e la gara sarà anticipata alle 13.10 per poter sfruttare maggiormente la luce diurna.

Questa mattina la F1 ha ufficializzato la sperimentazione di un nuovo format che vedrà la luce durante il GP Emilia Romagna 2020, in programma ad Imola il prossimo 1° novembre. Si tratta di restringere il weekend a due soli giorni: non si correrà dunque di venerdì e ci sarà un unico turno di prove libere, previsto per sabato mattina.

L’unica sessione di prove libere (a fronte delle tre degli altri Gran Premi) avrà la durata di 90 minuti e inaugurerà il weekend sabato mattina, nello specifico dalle 10.00 alle 11.30, prima di lasciare spazio alle qualifiche pomeridiane (a partire dalle ore 15.00). Un’altra novità riguarderà invece la giornata di domenica: i semafori si spegneranno con due ore di anticipo rispetto al solito, dando il via al Gran Premio dell’Emilia Romagna alle ore 13:10. Tale scelta è dettata dalla luce: a novembre, infatti, le ore di illuminazione naturale saranno di meno rispetto all’estate, per cui si è preferito anticipare lo start della corsa.

Antonio Lucia

